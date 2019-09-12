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小行星撞擊＝100億顆原子彈　美研究重述「恐龍滅絕當天」

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▲▼恐龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲恐龍大滅絕的過程，一直是許多科學家研究的議題。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

根據德州大學團隊9日發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS journal）的研究顯示，6600萬年前，1顆直徑12公里的小行星撞擊地球，威力相當100億顆二戰期間的原子彈，導致75％的生命滅絕，也可能是造成恐龍滅絕的原因。

這項研究名為《新生代的第一天》（The first day of the Cenozoic），重述6600萬年前恐龍滅絕的情況，內容指出，事件引發900多英里以外的野火，並促使帶來毀滅性的海嘯，許多恐龍可能在那天死去，但其他恐龍也可能死於不久後的大氣沉降。

這項新研究，是根基於2016年從墨西哥猶加敦半島沿岸希克蘇魯伯（Chicxulub）撞擊地點所收集到的岩石。CNN報導，科學家認為，硫被釋放到大氣層中後，阻擋陽光並造成地球急劇降溫，生物也難逃死亡的命運。

領導這項研究的教授古力克（Sean Gulick）告訴CNN，對他個人而言，成功從希克蘇魯伯的峰環隕石坑收集到核心岩石樣本，是多年來寫作與計畫的成果，並讓它得以實現。

一般來說，地球每1000年會堆積1公分的岩石。古力克補充，該項目為地質學家提供不尋常的機會來解讀「岩石紀錄」，因為隕石坑中130公尺的岩石，代表小行星撞擊地球那天所發生的事件。

古力克與團隊估算，小行星撞擊後，有3250億公噸或可能更多的硫化物噴進大氣層；這比1883年喀拉喀托（Krakatoa）火山爆發要多出4個量級，該事件造成5年內地球平均氣溫下降華氏2.2度。

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