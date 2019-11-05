　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

破世界紀錄！興大附中學生發現「海王星外」新天體　正式命名「燭龍」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中興大學附屬高中5名學生，5年前發現海王星外小行星，創世界紀錄。（圖／興大附中）

▲興大附中5名學生與指導老師林士超5年前發現小行星燭龍，創下世界紀錄。（圖／興大附中）

記者王致凱／綜合報導

國立中興大學附屬高中5名學生，5年前參與國立中央大學主持的國際「泛星計畫」搜尋未知天體，果然新發現一顆遠在海王星軌道外的小行星，不僅創下台灣高中生紀錄，也是全球首例。國際天文學聯盟（IAU）近日正式認可學生的提議，將該天體命名為「燭龍」。

國際「泛星計畫」是利用泛星望遠鏡取得的第一手影像，透過分析影像尋找未知天體。2014年，興大附中指導老師林士超帶領5名學生薛竹珺、紀政杰、林筠皓、謝昕蒓、何艾玲，分析泛星計畫的影像，發現了一顆比海王星更遙遠的小行星，為全球首次由高中生發現的海王星之外太陽系天體。

請繼續往下閱讀...

中央大學說，這顆小行星大小約200公里，距離太陽平均距離為56個天文單位，意即地球與太陽距離的56倍，比海王星甚至冥王星更遠。這種新型態的小行星，不同於一般位於火星與木星之間的小行星，IAU 經過冗長討論才決定命名規則，當年參與的高中生，如今也快從大學畢業。

據悉，興大附中2017年曾在校內舉辦過一次命名票選，全校師生當時原本希望將小行星命名為「媽祖」，但未被IAU認可。經過多年驗證軌道與命名討論，位於巴黎IAU於2018年給予小行星永久編號，並於近日正式接受興大附中學生投票命名該天體為「燭龍」(2014 GE45 = 472235 Zhulong “Torch Dragon”)。

「燭龍」為《山海經•大荒北經》記載的紅色妖神，書中描述其人面蛇身，張閉眼控制了日夜，吸吐氣則控制了冬夏，發出火焰照亮了九幽重暗。

當年參與發現小行星的學生何艾玲，目前就讀台灣大學地質系四年級。她表示，永遠也忘不了當年在螢幕上尋找星點的辛苦，以及與同學討論的樂趣，很高興能為這個世界第一的發現作出貢獻。

興大附中指導老師林士超說明，海王星軌道之外的這些小天體，也被稱為「古柏帶天體」，有助於研究太陽系的形成與演化。林士超回憶，當初剛發現這顆小行星時，因為位置變化慢，團隊一度以為該天體往直直往地球而來，誤認是近地小行星，經過後續觀測，才證實是位在海王星軌道之外的遙遠天體。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼「燭龍」軌道位於海王星之外，甚至比冥王星更遠。（圖／翻攝自NASA JPL）

▲▼中興大學附屬高中5名學生，5年前發現海王星外小行星「燭龍」。（圖／翻攝自NASA JPL）

ET快訊
12強／中華隊6比1退波多黎各奪首勝
快訊／彰化男騎車遭砂石車輾斃　「屍塊四散」當場慘死
人夫伴小三在房間「決戰分手砲」　爽完他狠掐脖：再一晚
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

破世界紀錄！興大附中學生發現「海王星外」新天體　正式命名「燭龍」

夜市美食送到家！「寧夏夜市在Uber Eats」　20間餐廳月中正式上線

台灣夜市風橫掃漢江　嘉藥勇奪2019世界廚藝競賽雙金

台鐵試辦「人臉辨識」監控！11種異常狀況告警　豐原站先上路

【廣編】「TOYOTA玩具愛分享－聖誕送暖」玩具大募集活動即日起開跑

朱銘美術館20周年慶　《人間系列》作品現身台北101共譜最美風景

台中花毯節3合1強勢回歸　盧秀燕：月底前全台最有看頭活動

交部修法！國籍航空需揭露「罷工投票」訊息　違者最高罰300萬

人夫口袋撈出「粉紅爪按摩球」酥麻壞笑！　網滅火笑太傻：快丟回去喔

樂桃超狂放票！「單程700元」飛東京、大阪、北海道　限時24hrs開搶

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

破世界紀錄！興大附中學生發現「海王星外」新天體　正式命名「燭龍」

夜市美食送到家！「寧夏夜市在Uber Eats」　20間餐廳月中正式上線

台灣夜市風橫掃漢江　嘉藥勇奪2019世界廚藝競賽雙金

台鐵試辦「人臉辨識」監控！11種異常狀況告警　豐原站先上路

【廣編】「TOYOTA玩具愛分享－聖誕送暖」玩具大募集活動即日起開跑

朱銘美術館20周年慶　《人間系列》作品現身台北101共譜最美風景

台中花毯節3合1強勢回歸　盧秀燕：月底前全台最有看頭活動

交部修法！國籍航空需揭露「罷工投票」訊息　違者最高罰300萬

人夫口袋撈出「粉紅爪按摩球」酥麻壞笑！　網滅火笑太傻：快丟回去喔

樂桃超狂放票！「單程700元」飛東京、大阪、北海道　限時24hrs開搶

陳其邁直播玩遊戲吃到忘戴麥克風　合體「貓耳品妤」偷酸韓國瑜、馬英九

12強／味全龍洋投保送送分　日本8比4逆轉委內瑞拉

公費流感疫苗給學生不給教師？疾管署：非高風險、高傳播族群

12強／江少慶6局好投、林立2分砲　中華隊6比1退波多黎各奪首勝

12強／D罩杯以上女球僮是真的？波多黎各米吉亞開聊

12強／台波首戰11017人進場　首戰人潮不若上一屆

12強／國際賽鄉長上班！陳禹勳1局無失分防禦率仍是0

臉書嗆「頭城小孩沒用」！20歲屁孩氣炸揪團砍人…被逮才知砍錯了

減肥明天再說，老娘就要吃澱粉！　百年「義大利麵」變潮衫

女偶像寫歌爆抄襲「整首和SJ一樣」！　被砲轟刪歌…急認錯：是我失誤

生活熱門新聞

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

「道明寺的家」沒了　劉家昌汐止豪宅拆除如氣爆

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

罹癌客「告白」　外送員淚：我願意…

24號颱風娜克莉可能生成模擬路徑揭曉　周三起低溫18度

番茄醬加爆　店家：他說越多越好

攤子旁停下　老闆出聲媽秒懂：難怪生意冷清

他問：墊肉生菜可煮嗎　店員曝SOP：千萬不要

LamiGirls隊長露D奶　全裸叫他「轉過來看」

畢業3年學貸47萬　25歲男月還8000：很容易變月光族

更多熱門

相關新聞

拍到球形　有望升級成最小的第6顆矮行星

拍到球形　有望升級成最小的第6顆矮行星

根據天文學家所拍攝的最新影像，被歸類為小行星的健神星（Hygiea）呈現球形，象徵其具有足夠質量來承受自身重力，且又是繞著太陽運行，滿足矮行星分類的要求。因此，健神星有望被重新分類，成為太陽系上的第6個矮行星，屆時也會是最小的矮行星。

小行星解體 促成地球物種大爆發

小行星解體 促成地球物種大爆發

小行星撞擊　美研究重述恐龍滅絕當天

小行星撞擊　美研究重述恐龍滅絕當天

「臺灣」小行星29日23時最接近地上臺灣

「臺灣」小行星29日23時最接近地上臺灣

隼鳥2號2登龍宮　帶回內部砂石

隼鳥2號2登龍宮　帶回內部砂石

關鍵字：

小行星古柏帶燭龍興大附中

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面