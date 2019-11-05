破世界紀錄！興大附中學生發現「海王星外」新天體　正式命名「燭龍」

▲興大附中5名學生與指導老師林士超5年前發現小行星燭龍，創下世界紀錄。（圖／興大附中）



記者王致凱／綜合報導

國立中興大學附屬高中5名學生，5年前參與國立中央大學主持的國際「泛星計畫」搜尋未知天體，果然新發現一顆遠在海王星軌道外的小行星，不僅創下台灣高中生紀錄，也是全球首例。國際天文學聯盟（IAU）近日正式認可學生的提議，將該天體命名為「燭龍」。

國際「泛星計畫」是利用泛星望遠鏡取得的第一手影像，透過分析影像尋找未知天體。2014年，興大附中指導老師林士超帶領5名學生薛竹珺、紀政杰、林筠皓、謝昕蒓、何艾玲，分析泛星計畫的影像，發現了一顆比海王星更遙遠的小行星，為全球首次由高中生發現的海王星之外太陽系天體。

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中央大學說，這顆小行星大小約200公里，距離太陽平均距離為56個天文單位，意即地球與太陽距離的56倍，比海王星甚至冥王星更遠。這種新型態的小行星，不同於一般位於火星與木星之間的小行星，IAU 經過冗長討論才決定命名規則，當年參與的高中生，如今也快從大學畢業。

據悉，興大附中2017年曾在校內舉辦過一次命名票選，全校師生當時原本希望將小行星命名為「媽祖」，但未被IAU認可。經過多年驗證軌道與命名討論，位於巴黎IAU於2018年給予小行星永久編號，並於近日正式接受興大附中學生投票命名該天體為「燭龍」(2014 GE45 = 472235 Zhulong “Torch Dragon”)。

「燭龍」為《山海經•大荒北經》記載的紅色妖神，書中描述其人面蛇身，張閉眼控制了日夜，吸吐氣則控制了冬夏，發出火焰照亮了九幽重暗。

當年參與發現小行星的學生何艾玲，目前就讀台灣大學地質系四年級。她表示，永遠也忘不了當年在螢幕上尋找星點的辛苦，以及與同學討論的樂趣，很高興能為這個世界第一的發現作出貢獻。

興大附中指導老師林士超說明，海王星軌道之外的這些小天體，也被稱為「古柏帶天體」，有助於研究太陽系的形成與演化。林士超回憶，當初剛發現這顆小行星時，因為位置變化慢，團隊一度以為該天體往直直往地球而來，誤認是近地小行星，經過後續觀測，才證實是位在海王星軌道之外的遙遠天體。

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▼「燭龍」軌道位於海王星之外，甚至比冥王星更遠。（圖／翻攝自NASA JPL）

