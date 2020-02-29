呱吉為醫護人員發聲　出國禁令仍有「不合情、不合理」之處

▲台北市議員呱吉邱威傑。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情新冠肺炎（COVlD-19）除影響個人身體狀況，也間接導致不同生活層面受到限制。日前疫情指揮中心宣布所有醫事人員，包括社工等，有限度禁止出國，若有需求須報備獲准。對此，台北市議員邱威傑「呱吉」認為，後來雖然將出國限制範圍縮小至三級警報區域，但這項舉措仍有不合情與不合理的地方，包含「現金補貼旅遊費用的損失並不是真正的關鍵」等想法提出。

呱吉28日在臉書提到日前宣布的醫事人員有限度禁止出國相關議題，他表示，先不論228是不是可以愉快的放假，「有一群人出國度假的權利卻在最近一週被取消了」，他說的就是「守住這波疫情的第一線醫護人員」。

呱吉指出，這件事首先發生在2月23日的疫情指揮中心記者會上，因為公布的細節不多，引起許多討論與醫界的反彈，這個命令影響範圍擴及3萬3000名醫師、11萬5000名護理人員和5萬名專業醫事人員，到了2月27日更將醫院社工納入禁令之列。他表示，後來雖然將出國限制範圍縮小至三級警報區域，例如南韓、日本、與義大利，並且提供全額的旅遊損失補償，但是他認為「這項舉措仍有不合情與不合理的地方」。

「現金補貼旅遊費用的損失並不是真正的關鍵」，呱吉說，「不合情」的地方是，醫院是24小時排班的人力吃緊機構，不容許空檔，許多人的假早就於一年前排定，現在若要取消，新的假期又要如何補償與獲得？他提到，其實絕大多數醫院早就柔性勸導、甚至內部禁止不要於當前出國旅遊，許多第一線醫護人員也不敢、不可能前往當前疫情嚴峻的國家，雖然此措施目的是為了避免折損第一線醫事人員，但「宣布倉促、未有相關法律授權、太多法律上的權利義務的法律問題，也讓效力大打折扣」。

▲呱吉認為，衛福部初擬的醫事人員出國規定仍有不合情、不合理之處。（示意圖／記者林悅翻攝）

至於「不合理」之處，呱吉舉出憲法保障內容，認為衛福部雖然援引了《傳染病防治法》、《醫師法》等法條，及衛福部將訂定「指引」，「但兩套說法都有點問題」。呱吉認為，「指引」屬於「行政指導」性質，並沒有強制力，當然也不可能透過指引，就能授權院方有權「限制」人員出國的權力；另外在《醫師法》、《醫療法》「對象」上，前者針對的是「醫師」、後者則是針對「醫療機構」，光用這兩條法律，似乎仍與包括護理師、醫檢師、放射師…等的「全體醫事人員」或第一線醫事人員有不小的落差。縱使納入特別條例，由於「必要之措施」的對象，並未明確規範，「因此仍有法律上的疑義」。

呱吉直言，在2月27日中，還多納入了不是醫事人員的醫院社工，「更造成違法的疑慮」。防疫當前，但台灣畢竟是法治國家，限制人民的憲法保障之遷徙移動自由之權利，必須要有明確法律授權、並符合比例原則，這是高中職就學過的基本知識；另外，工會也指出，相關法規都只有規定上班時間，在休假或下班時間醫事人員為何也會受到限制，一樣沒有法源依據。

最後，呱吉也談到，大家都明白防疫優先，所以儘管醫師工會到今天還在為這項禁令提出抗議，但醫界的朋友大多只能在社群上委婉地抱怨，媒體與社會輿論也沒有給予大量的支持。「我們都彼此告誡要忍受生活上的一些微小不便。但這表示我們可以把最大的麻煩丟給已經承受最多苦難的一群人嗎？」他認為，在出國禁令這件事情上，我們應該給予醫界的朋友們更多的同理心。

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