新冠肺炎來勢洶洶　中市宣布「2020世界蘭展」延期舉辦

▲2020世界蘭展因應新冠肺炎疫情，主辦的台中市政府宣布延後舉辦。（圖／翻攝官網）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續增溫，中央疫情指揮中心超前佈署一級開設，28日也跟進提升為一級開設。市府同時也宣布，原訂3月9日舉辦的2020世界蘭展，將延後舉辦，同時也研擬因應措施，將損失降到最低。

台中市農業局表示，2020世界蘭展籌備多時，雖做足防疫準備，但市府以維護民眾健康安全為第一優先，市府已與台灣蘭花產銷發展協會，共同取得世界蘭花會議組織認同，決定將活動延期，確切活動時間視疫情狀況再行舉辦。

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農業局說，這次活動是世界蘭花會議組織在1954年成立後首次在台灣舉辦，在2014年爭取到後，市府與台灣蘭花產銷發展協會歷經3年籌備，籌備過程所衍生的相關成本，都會研擬因應措施，將損失降至最低。

包括園區內部分硬體設備與布置用品，將評估延期使用的可行性，節省復辦成本；蘭花配合產期與開花時程，已事先預購完成，將協調蘭協規劃作為公益使用，全力保障花農權益。

另外，市府已請蘭協盡速估計籌辦成本，市府將朝「最低影響」來進行，活動門票全票價格是250元，市民票價則為100元，退票則依照既定規則辦理。

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