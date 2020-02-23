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人夫「假單身把妹」壞數次！元配點醒　他竟傳「配偶欄空白」照片想騙回小三

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▲桃園市江姓男子與劉姓妻子分居2年，去年獲知妻子產下雙胞胎，綠巾蓋頂下卻遲至年底才提告，檢以超過6個月告訴期予以不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子隱瞞已婚身分與女子交往遭妻子揭發，竟偽造配偶欄空白的翻攝照片傳給小三想圓謊。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

已婚馬姓男子隱瞞有妻兒身分，與女子小芬（化名）交往並發生性行為，馬妻得知告知小芬實情，馬男竟自行用修圖軟體，製作他自己身分證背面配偶欄空白的照片，傳給小芬取信。台中高分院審結，認為一審判無罪尚有未合，依偽造特種文書罪改判拘役55日，全案可上訴。

判決書指出，馬姓男子已婚並育有2名子女，2018年4月卻隱瞞自己已婚身分，與女子小芬（化名）交往1個多月，期間並發生數次性行為。馬男妻子發現老公外遇後，主動找上小芬告知他是有家庭的男人。小芬氣炸，透過LINE質問馬男為何要騙她。

馬男為圓謊取信小芬，隔天竟然用手機先拍下自己的身分證背面，再用修圖軟體將配偶欄名字去掉變成空白，再用LINE傳給小芬，藉此證明自己確實是單身。馬妻得知後大怒，憤而控告馬男偽造文書並且離婚。

台中地院審理期間，馬男否認有變造身分證配偶欄變空白，法官以證據不足為由判他無罪，檢察官當然不服，上訴台中高分院。馬男才改口認罪，證實身分證變造照片是他弄的。

承審法官認為，馬男隱瞞已婚身分追求小芬並與她發生性行為，視婚姻家庭為無物，危害社會善良風俗，為持續欺騙，還擅自塗銷身分證翻拍照片上的配偶欄姓名再傳給小芬，行為不可取。依行使變造準特種文書罪判他拘役50日，可易科罰金5萬元。

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