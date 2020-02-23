　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫處理車禍…他猛追強上「乖乖配合才能回家」！洋裝妹崩潰想逃　慘遭2度蹂躪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲男子找心儀女網友到家裡竟霸王硬上弓，還恐嚇對方乖乖配合就能安全回家。（圖／示意圖／記者周姈姈攝）

記者李忠憲／台中報導

關姓男子幫女網友小婷（化名）處理車禍建功，進而追求她，某晚邀約到他家用餐。關男竟色慾薰心，餐後將小婷拉至臥房床上，嚇稱「再掙扎就同歸於盡」性侵得逞。關男事後雖辯是你情我願，但台中高分院不採信，維持一審依強制性交罪判3年8月，全案仍可上訴。

判決書指出，關姓男子本身是一家精密公司負責人，獨居的他在臉書認識了相貌姣好的女子小婷，雙方相聊甚歡。期間，小婷遇上一起車禍，關男主動協助小婷處理車禍，小婷心存感激並信任他，豈知卻誤入虎口。

關男2018年3月29日邀約小婷到他家用晚餐，用完餐後坐在客廳沙發上喝酒聊天。關男藉酒壯膽，趁機勾摟小婷的肩膀，不顧她拒絕，強拉到樓上房間的床上，先伸手摸她胸部、下體，掙扎的她因此摔落床下。關男再恐嚇她說，「再掙扎，就要同歸於盡，不會讓妳安全回到家，乖乖配合，就會讓妳安全回家」，接著將她洋裝、內衣褲全脫掉，摀嘴掐脖性侵得逞。

小婷先佯稱自己心臟痛，要拿包包內的藥，其實是想找手機求救。關男幫忙拿上來，發現包包內根本沒藥，氣到再硬上。小婷身心受創，只能隱忍配合，最後搭上關男叫的計程車返家，跟胞妹抱頭哭訴自己遭性侵的經過，隨後前往報警驗傷提告。

關男坦認雙方有發生性行為，但辯稱是你情我願，絕非小婷所說性侵。但台中地院認為，小婷確實是遭關男性侵，依強制性交罪判他3年8月，關男不服上訴台中高分院。

高分院法官審理後認為，小婷身心狀態受創，至今仍無法平復，關男則始終否認犯行，原審量刑適當，維持原判，駁回其上訴。

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

男不甩居家檢疫「環島趴趴走」　南投縣府首例重罰15萬元

長髮正妹竟淪為街友　暖警出手！3周靠愛心食物果腹超商避寒

獨／學佛婦養「胎裡素」貓放任病死　還誇「吃素狗貓很好往生」網罵爆

ET快訊
武漢血友病童「藥不夠用」！母急喊救救孩子..陳時中回應了
南韓7小時內再激增46例新冠肺炎！全國累積602確診5死
手刀快衝7-11！台酒75%防疫酒精提早開賣了
醫事人員禁出國「醫美」也包括！出國研習需向縣市衛生局申報　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拋孕妻摩鐵「前後開弓」！曝人妻小三：加班跑去啪…他猛傳鹹濕照下場慘爆

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　衝動男遭撞飛滾5圈險丟命

幫處理車禍…他猛追強上「乖乖配合才能回家」！洋裝妹崩潰想逃　慘遭2度蹂躪

持刀猛刺熟睡妻…兒返家驚見滿地血！衝動夫「伴屍整夜」遭收押

黑絲控不愛她...棄5米深大溝　警消暗夜打撈「棄屍」：塑膠的啦

快訊／花蓮市1女遭「電線纏頸封喉」！棉被裹全身慘死家中

快訊／內湖區「Mini碰撞機車」1人命危！另1人噴飛到車頂　碎屑噴飛血流滿地

6人約登屏東里龍山1失聯　23人暗夜搜救...陳屍三角點前200公尺

怨未照顧好母親兄弟聯手虐死繼父　鋁棒狂K爆頭...載回家讓他見媽一面

4歲就被拋棄！媽「離家出走18年」…她曝心酸童年：不恨了　法官裁准免撫養

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

拋孕妻摩鐵「前後開弓」！曝人妻小三：加班跑去啪…他猛傳鹹濕照下場慘爆

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　衝動男遭撞飛滾5圈險丟命

幫處理車禍…他猛追強上「乖乖配合才能回家」！洋裝妹崩潰想逃　慘遭2度蹂躪

持刀猛刺熟睡妻…兒返家驚見滿地血！衝動夫「伴屍整夜」遭收押

黑絲控不愛她...棄5米深大溝　警消暗夜打撈「棄屍」：塑膠的啦

快訊／花蓮市1女遭「電線纏頸封喉」！棉被裹全身慘死家中

快訊／內湖區「Mini碰撞機車」1人命危！另1人噴飛到車頂　碎屑噴飛血流滿地

6人約登屏東里龍山1失聯　23人暗夜搜救...陳屍三角點前200公尺

怨未照顧好母親兄弟聯手虐死繼父　鋁棒狂K爆頭...載回家讓他見媽一面

4歲就被拋棄！媽「離家出走18年」…她曝心酸童年：不恨了　法官裁准免撫養

白富美空姐相親被打槍...列高危險群　未婚聯誼口罩上身哀嘆：看攏嘸

快訊／許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月…IG曬片報喜

大陸留學生高舉「China❤Japan」！　日本街頭送暖8箱口罩

娘家冰箱冒出神物…她糗問「冷凍尿布」用途？　網狂讚超好用：當媽的都知道

日本累計139確診　德仁迎接60歲生日「期待奧運也擔憂疫情」

南韓疫情激增至602例！韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

高中木聯／上屆四強正面交鋒　穀保KO高苑連15屆8強

吃春酒中賓士！　她笑「給我摸就帶回家」...下秒真的「開過來」

布麗拉森下半身「垃圾袋」也能穿得美！網讚：仙女下凡

《星空》童星長大了！22歲林暉閔「深山玩捉迷藏」嚇破膽

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

基隆鐵支路「泰妹無罩上陣」　警獲報查獲

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

父酒醉大鬧　縱火害妻兒險喪命

南台毒梟25億海洛因漂公海　伺機攻台

渣男休妻出陰招　法官明察打臉

1歲孩不戒母奶！媽暴怒狂毆...顱內出血「成遲緩兒」

運將停「工地圍籬」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我

快訊／花蓮市1女遭電線封喉慘死

里長怒轟消防員該開雲梯車救兔惹議

30年老學長不退休　專心工作卻倒下

男子爬出變形車體求救　慘死國道

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

買百箱口罩被騙　她怒：發國難財

更多熱門

相關新聞

他拖女子進公園性侵　犯案後「推給雙胞胎」結局尷尬

他拖女子進公園性侵　犯案後「推給雙胞胎」結局尷尬

敢犯罪就要敢承擔。英國倫敦西南部的科利爾斯伍德（Colliers Wood）日前發生一起女子遭到跟蹤並被性侵的案件，事後警方逮捕涉案男子，他卻表示自己根本不知道發生什麼事情，「因為犯案的應該是他的雙胞胎兄弟」，但面對警方詢問雙胞胎兄弟的名字，男子卻說不出所以然。

運將停「工地圍籬」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我

運將停「工地圍籬」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

網友約定摩鐵性交易　事後未給錢挨告不起訴

網友約定摩鐵性交易　事後未給錢挨告不起訴

OL人格分裂成6歲童　控「大哥」抓弱點每周侵犯她2回

OL人格分裂成6歲童　控「大哥」抓弱點每周侵犯她2回

關鍵字：

性侵強制性交網友台中高分院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面