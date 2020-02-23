幫處理車禍…他猛追強上「乖乖配合才能回家」！洋裝妹崩潰想逃　慘遭2度蹂躪

▲男子找心儀女網友到家裡竟霸王硬上弓，還恐嚇對方乖乖配合就能安全回家。（圖／示意圖／記者周姈姈攝）

記者李忠憲／台中報導

關姓男子幫女網友小婷（化名）處理車禍建功，進而追求她，某晚邀約到他家用餐。關男竟色慾薰心，餐後將小婷拉至臥房床上，嚇稱「再掙扎就同歸於盡」性侵得逞。關男事後雖辯是你情我願，但台中高分院不採信，維持一審依強制性交罪判3年8月，全案仍可上訴。

判決書指出，關姓男子本身是一家精密公司負責人，獨居的他在臉書認識了相貌姣好的女子小婷，雙方相聊甚歡。期間，小婷遇上一起車禍，關男主動協助小婷處理車禍，小婷心存感激並信任他，豈知卻誤入虎口。

關男2018年3月29日邀約小婷到他家用晚餐，用完餐後坐在客廳沙發上喝酒聊天。關男藉酒壯膽，趁機勾摟小婷的肩膀，不顧她拒絕，強拉到樓上房間的床上，先伸手摸她胸部、下體，掙扎的她因此摔落床下。關男再恐嚇她說，「再掙扎，就要同歸於盡，不會讓妳安全回到家，乖乖配合，就會讓妳安全回家」，接著將她洋裝、內衣褲全脫掉，摀嘴掐脖性侵得逞。

小婷先佯稱自己心臟痛，要拿包包內的藥，其實是想找手機求救。關男幫忙拿上來，發現包包內根本沒藥，氣到再硬上。小婷身心受創，只能隱忍配合，最後搭上關男叫的計程車返家，跟胞妹抱頭哭訴自己遭性侵的經過，隨後前往報警驗傷提告。

關男坦認雙方有發生性行為，但辯稱是你情我願，絕非小婷所說性侵。但台中地院認為，小婷確實是遭關男性侵，依強制性交罪判他3年8月，關男不服上訴台中高分院。

高分院法官審理後認為，小婷身心狀態受創，至今仍無法平復，關男則始終否認犯行，原審量刑適當，維持原判，駁回其上訴。

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