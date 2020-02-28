沈富雄「台灣醫療無虞感染是小事」　臉書列13項點出國內最大災情

▲沈富雄談論新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，台灣確診達32例，人心惶惶。前民進黨立委沈富雄認為，台灣醫療資源無虞，就算感染新冠病毒也是小事一樁，他臉書列出13點談論台灣新冠肺炎疫情，直言最大的災情是「人心惶惶」。

沈富雄27日在臉書發文，寫出以下13點對於新冠肺炎的看法：

(一)我原以為自己是獨排眾議的烏鴉，但環顧四周盡是烏鴉，我只有以喜鵲自居了。

(二)COVID-19中譯是「冠狀病毒感染症」，沒有Pneumonia(肺炎)一字。就好比當年得麻疹而沒因肺炎而死的只能診斷為「麻疹」，而不是「麻疹肺炎」。

(三)更妥當的名字應為CORID-19，用呼吸道(R)，取代病毒(V)。

(四)站在人類瘟疫史的角度看這個新病，COVID-19不算壞，六個月後回頭看便知。

(五)媒體把COVID-19污名化

(1)鍾南山說潛伏期可長達4週。

(2)病癒出院後可再患。

(3)台灣第一例出院後，肺部呈纖維化。

(4)死狀甚慘。

(5)將無症狀卻帶原者（確診）視為威脅，他們應是天然免疫力的播種者。

(六)真象是：

(1)輕症甚至無症狀者居多。

(2)多數輕症者甚至沒有就醫就自癒。

(3)重症率低。

(4)死亡率低，排除中國與伊朗，死亡率<1%，中國排除湖北（含武漢）死亡率0.79%。

(七)想像你住在醫療資源無虞之地（如台灣）而感染COVID-19，應是小事一樁，就算不幸淪為重症者，亦無大礙，只要你不是年長而且有慢性病。

(八)葉金川說他怕COVID-19遠甚於SARS，這是危言聳聽，請問他當年身處和平醫院恐怖，還是，此番如果送他去鑽石公主號郵輪恐怖？

(九)葉的理由是未被找出的感染源正在社區流竄，問題是如真有這些感染源，他們並沒有形成明顯的一波疫情，而且病毒恐已消失。

(十)如果最後世上1/2～1/3人口將得此病，多數是輕（無）症，則COVID-19不應視為人類大敵。

(十一)抗體檢測方法廣泛可派上用場時，COVID-19的真面目將大白於世。

(十二)陳時中司令官帶領的團隊表現可圈可點，但他的角色如同電影〝1917〞中第一線壕溝裡的英軍指揮官，戰績是擒獲德軍32名。但後方不平靜，這不全是他的責任

(十三)「境外圍堵」VS.「境內減災」二者真是不知所云，目前台灣最大的災情是人心惶惶，百業蕭條。



