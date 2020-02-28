四川打擊非法捕獵　查獲33隻蝙蝠屍體「當場銷毀」

▲犯罪嫌疑人楊某與查獲的各種鳥類屍體。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日加強「打擊野味」，禁止獵殺及食用野生動物，但仍有民眾以身試法。陸媒報導，四川省涼山州雅江森林派出所近日收到民眾檢舉，疑似有非法狩獵野生動物的行為發生。經派出所員警到場勘查後，查獲疑似雀鷹屍體一隻，其他鳥類屍體26隻，蝙蝠屍體33隻。

《澎湃新聞》報導，犯罪嫌疑人楊某自稱，從2002年開始在枇杷園內安裝遮陽網、漁網、粘網，用於抓捕野生動物，並曾食用過包括蝙蝠在內的野生動物。楊某表示，在新冠肺炎疫情發生後，就不敢再食用、買賣和贈送捕捉到的野生動物，同時也沒有對捕捉到的野生動物進行銷毀。

▲有關單位銷毀蝙蝠屍體後馬上進行消毒，避免造成病毒傳染危險。（圖／翻攝中新網）

由於警方現場發現有「蝙蝠」屍體，為求謹慎，相關部門直接採取銷毀處理，並對銷毀場地進行消毒作業。此外，由於犯罪嫌疑人楊某密集與野生動物接觸，警方也先請他居家隔離進行疫情防控觀察，等待調查作業。

這起違法狩獵野生動物的案件，起因為當地派出所接獲民眾檢舉，鐵爐鎮爛壩村有村民安裝粘網捕鳥。警方調查後發現，犯罪嫌疑人楊某在替其二哥經營管理枇杷園的過程中，為了不讓鳥和蝙蝠破壞枇杷，未經相關部門允許，從2002年開始在枇杷園內擅自安裝遮陽網、漁網、粘網，用於抓捕野生動物，並食用過包括蝙蝠在內的野生動物。