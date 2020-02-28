肺炎疫情我不怕！扶輪社舉辦馬拉松賽　2500名跑者參加

▲扶輪社舉辦馬拉松賽事。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情日益升溫，許多社團對舉辦大型戶外活動紛紛喊卡，深怕有群聚感染的風險，但在彰化卻有扶輪社2500名喜愛跑步的民眾，清晨齊聚在彰化高鐵站，為全球小兒麻痺症公益而跑，高喊著疫情我不怕，並鼓勵民眾要多接觸戶外運動，絕對可以對抗嚴峻的新冠肺炎。

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▲阿寶二號是馬拉松比賽常客。（圖／記者唐詠絮攝）



第6屆「2020扶輪盃馬拉松接力賽」，競賽區分為個人5km健跑組、團隊接力組及啦啦隊組，總共吸引總隊伍209隊、超過2,500熱愛公益及健康的人們前來參與。路跑過程不僅透過自身完成目標，同時棒棒相傳更展現情感延續，正與自1905年全球第一個扶輪社成立下的初心相符。

身障楷模金鷹獎得主顏毓瑾在母親顏簡素真與家人陪伴下也來參與路跑賽，她曾說：「每個父母都希望給子女最好的。」因為她堅持，也成就了毓瑾樂觀與積極的人生態度，今天跑完全程，雖然汗流浹背，但笑容滿面博得許多人的掌聲，顏簡素真在受訪強調說，顏女在家也經常運動，馬拉松比賽是戶外，而且在高鐵站區外空氣非常流通，多運動對身體非常有益處。

▲顏女與家人一起參加。（圖／記者唐詠絮攝）

其中有體大女學生參加接力賽，勇奪女子組第一名，她說面對新冠肺炎疫情，只要多運動一定可以戰勝病毒，而另一位跑友則是帶著他的愛狗「阿寶二號」前來參加，他也透露這是阿寶第二次跑拉馬，上一次還跑完全馬，對跑步運動可是非常在行的。

面對冠狀病毒疫情，主辦單位國際扶輪3462地區總監黃進霖Maclin認為，舉辦至今已邁入第六屆的「2020扶輪盃馬拉松接力賽」，是場戶外且接近大自然的健康活動，在防疫期間許多人的心情受到影響，扶輪社希望透過路跑活動，帶給各位健康及開闊身心的活動，所以主辦單位決定如期舉行，並且加強防疫的安全措施，將餐會改以室外搭方式辦理，創造安全安心安定的跑步環境，讓跑友們擁抱健康大自然。