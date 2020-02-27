影／隔離終於解除！成都社區揮五星旗高唱《我和我的祖國》慶祝

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，大陸許多地區都封城，或是實施封閉式管理，市民都不能隨意出門，只能在家自行隔離。而在經過一段時間隔離後，很多人在家已經悶到發慌。四川成都一個小區近日解除隔離，住戶們興奮的在陽台開「演唱會」，大唱「我和我的祖國」。

大陸官媒「人民日報」今日發文指出，「近日四川成都一小區為慶祝1棟2單元正式結束隔離觀察，小區居民在窗邊齊唱《我和我的祖國》」影片中可見，有人在用簡易設施掛上五星旗，並且放出《我和我的祖國》歌曲，許多居民都站在陽台同樂，更用許多手電筒燈燈光打在大樓牆外，現場有如大型派對。

▲大陸民眾高歌《我和我的祖國》。（圖／翻攝自人民日報影片，下同）

看到影片之後，許多網友紛紛留言，「恭喜！還是要繼續做好防疫措施」、「看到同胞們齊心協力共度難過，沒有過不去的坎」、「感動不已！祖國加油！」、「疫情快走開 全球經濟都仰賴祖國的人民 你們不動 全球都不用動了」、「最美的聲音武漢加油 中國加油！一定會贏」。

《我和我的祖國》是大陸抒情愛國歌曲，1985年由瀋陽音樂學院的兩位著名音樂家張藜作詞、秦詠誠作曲。歌詞以第一人稱手法描寫，，歌詞包含「我和我的祖國，一刻也不能分離」、「我最親愛的祖國，我永遠緊依著你的心窩」...等對祖國的熱愛之情。歌曲經大陸著名歌唱家李谷一演唱後，在大陸廣為流傳。