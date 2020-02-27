清明連假遊宜蘭　葛瑪蘭提供宜蘭區全票最低81折優惠

▲搭乘葛瑪蘭清明連假遊宜蘭最划算，葛瑪蘭並提供免費口罩，及車輛、駕駛早做好防疫準備。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為鼓勵民眾於清明連續假期搭乘大眾運輸，葛瑪蘭客運於4月1日起至109年4月6日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。另為防疫，葛瑪蘭客運貼心服務，於客運場站提供民眾免費口罩、消毒酒精等防疫物資，讓乘客自行取用。

請繼續往下閱讀...

清明連假遊宜蘭，葛瑪蘭除提供宜蘭區全票最低81折優惠，包括台北－礁溪，原價112元、優惠價95元；台北－宜蘭原價140元、優惠價115；台北－羅東原價143元、優惠價120；板橋－礁溪原價140元、優惠價115；板橋－宜蘭原價165元、優惠價140；板橋－羅東原價170元、優惠價140。

同時為使遊客於連假期間，前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉祭祖掃墓更加便利，配合交通部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車及公路客運一段票免費或折抵21元，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，讓您闔家暢遊蘭陽地區，搭乘大眾運輸遊宜蘭得以更優惠及更便捷。

以上活動車票，自3月2日起均可於葛瑪蘭客運官網或至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購免於現場櫃台前拎著大包小包排隊的辛勞，出示QRcode即可乘車（網址：https://web.kamalan.com.tw/weborder#/term）。





另面對武漢肺炎強勢威脅，公路總局已要求各客運業者做好各項防疫準備工作，為乘客安全把關。葛瑪蘭各項防疫作業，包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，並於客運場站提供民眾免費口罩、消毒酒精等防疫物資自行取用。而駕駛於發車前廣播提醒車上乘客，如曾前往武漢地區且出現發燒或有急性呼吸道症狀者，應主動通報防疫專線1922。

在車輛消毒方面，除平常於發車前或收班後進行車輛清潔及消毒外，在營運期間亦於每8小時進行消毒1次，符合主管機關之要求增加消毒頻率，務求做到防疫滴水不漏，讓民眾搭車放心，遠離病菌。

葛瑪蘭客運也再次呼籲旅客，如感冒或身體不適請務必配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施；返國有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，儘速就醫。

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶 噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►新冠肺炎宜蘭確診1例 女患者負壓隔離治療接觸者已解除隔離

►宜蘭轎車闖紅燈撞機車...騎士不治代誌大條！駕駛找友頂罪穿幫了

►浪浪頭伸塑膠筒卡住！戴「太空面罩」驚慌失措 藝人楊懷民火速救援