抗疫情Fun輕鬆出門走走　！宜蘭礁溪麒麟至3月31日破盤價下殺2.7折搶客

▲▼搶客破盤價下殺2.7折！礁溪麒麟即日起至3月底，雙人房免費升等4人房。（圖／礁溪麒麟大飯店提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應新冠肺炎衝擊，為鼓勵民眾出門走走到飯店用餐、住房度假，宜蘭礁溪麒麟大飯店，即日起至3月31日，限時推出「2020春遊。花見幸福」專案，週日至週5平日入住雅緻雙人房再享免費升等家庭4人房，2天1夜最低優惠NT$3千999元+10%起，下殺2.7折。

礁溪麒麟大飯店位於深具美人湯泉風韻的宜蘭礁溪市區，擁有167間設計客房，毗鄰台鐵礁溪站以及轉運站，喜歡泡湯的旅客可別錯過飯店最高視野的露天溫泉風呂，飽覽蘭陽平原風光與遠眺龜山朝日美景，享受白天與夜晚截然不同的礁溪魅力，計畫春季輕旅行趁現在。

▲飯店內SPA水療設施，讓身心舒暢徹底解放，大小孩樂翻天，享受幸福美好的旅程。（圖／礁溪麒麟大飯店提供）

礁溪麒麟表示，飯店內對於政府防疫工作全面配合之外，也積極進行自主防疫措施，館方成立防疫小組，全體員工與進出廠商都要配戴口罩，並且配合測量體溫登記，並在出入口、大廳、營業現場全面設有酒精消毒液給賓客使用，並加強全館環境和公共區域消毒，讓度假旅客住得安心。

礁溪麒麟公關協理楊程允強調，因應市場變化推出住房與餐飲優惠方案外，也將提前執行原定的硬體升級與保養，同時安排員工教育訓練，待日後景氣復甦時機迎接更多旅客。

更多「2020 春遊。花見幸福」住宿優惠資訊請上礁溪麒麟 Kilin JiaoXi 官網 www.kilinjiaoxi.com.tw 或洽詢飯店訂房中心 (03)910-0170

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶 噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►新冠肺炎宜蘭確診1例 女患者負壓隔離治療接觸者已解除隔離

►宜蘭轎車闖紅燈撞機車...騎士不治代誌大條！駕駛找友頂罪穿幫了

►浪浪頭伸塑膠筒卡住！戴「太空面罩」驚慌失措 藝人楊懷民火速救援