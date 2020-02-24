防疫大作戰山老鼠趁機作亂　盜伐一級林木台灣肖楠木4塊

▲馬姓山老鼠（上圖右）趁「疫」作亂，盜伐一級林木台灣肖楠木4塊被逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎防疫期間，各地民眾減少外出，但警方執法可沒有假期，在全國投入防疫之際，竟有山老鼠想趁「疫」作亂，23日下午，馬姓男子前往宜蘭縣大同鄉明池一帶盜伐林木，經警包抄才逮到人車，並起出市價約20萬元的一級林木珍貴台灣肖楠樹塊4塊，警依《森林法》移送馬嫌外，並將向上追查幕後集團。

新冠肺炎防疫期間，三星警分局23日獲報大同鄉明池一帶盜伐林木情資，會同羅東林管處、羅東森警隊、森林保育處規劃跟監、路檢等攻勢勤務，在台七線明池段發現山老鼠作案車輛，立即由組合警力發動攔截圍捕，採取前後包抄戰術，最後於大同鄉泰雅大橋前成功將馬姓犯嫌作案車輛攔停，發現車內散發出濃厚木頭香味，除當場逮捕馬嫌外，並查扣市價約20萬元的台灣肖楠木4塊、及探照頭燈等作案工具，

警方另為防制疫情，逮捕馬嫌後，立即提供口罩、量額溫及提供酒精消毒，以維護執勤員警及犯嫌健康安全，詢後除將犯嫌依森林法移送法辦外，並將向上追查幕後集團。

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