擁槍自重男把家當兵工廠　警拂曉出擊查扣7把改造槍26發子彈

▲▼警方查扣宋嫌改造的大批槍枝子彈等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭宋姓毒蟲擁槍自重外，也將家當兵工廠，羅東警方拂曉出擊，查扣7把改造槍26發子彈及槍枝改造工具、安非他命等，宋男被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送偵辦。

羅東分局25日清晨經埋伏後，持搜索票在宜蘭三星地區破獲宋姓犯嫌涉嫌以自家供作改造手槍工廠，並當場查扣改造手槍3把、改造空氣長槍4把、26發子彈、砂輪機、研磨機、鑽孔臺、改造槍械工具、半成品零組件、火藥及第二級毒品安非他命等。

羅東分局是於日前接獲線報，得知宋姓犯嫌（75年次、三星鄉人）非法持有大批槍械，立即成立專案小組展開蒐證調查，發現宋嫌平時活動於羅東地區並擁槍自重，行事作風小心謹慎，經月餘埋伏、跟監鎖定藏匿處所。

警方25日見時機成熟，持搜索票，至宋嫌住處查緝，當場於宋嫌住處內查獲改造手槍3把、改造空氣長槍4把、26發子彈及相關改造槍械工具等證物。

羅東分局表示，將持續展現強力打擊犯罪力道，擴大追查槍枝來源，落實政府掃蕩黑幫及非法槍械政策，宣示維護治安之決心。

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