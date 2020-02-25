開學日企業家展溫馨情　宜蘭三星鄉師生獲贈1200個布口罩

▲▼開學日，企業家呂天佑（右1）贈送1200個布口罩，給宜蘭三星鄉師生。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

25日開學日，宜蘭三星鄉籍縣議員陳文關心鄉內師生口罩問題，協請企業家呂天佑，在25日捐給鄉1200名師生布口罩，因布口罩可放入醫用口罩，能有效延長醫用口罩使用期限，陳文昌表示，祈望各界也能共襄盛舉，讓學生們安心上學。

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企業家呂天佑25日捐給宜蘭三星鄉1200名師生的兩用式布口罩，是由三星鄉月眉村長王全龍製作，王全龍從新冠肺炎疫情延燒後，就與社區媽媽們全力縫製布口罩，每天只能縫製約600個的布口罩，則是成了搶手貨。

王全龍說，布口罩可降低飛沫傳染，在人多的場所可將醫用口罩放入布口罩內，延長醫用口罩的使用期限，而布口罩清洗後可重複使用。

宜蘭縣議員陳文昌指出，三星鄉6所中小學，學生約有1000人，老師200人，因為看到很多家長為了買口罩而排隊，因此請友人的企業家呂天佑贊助，透過布口罩延長醫用口罩的壽命，讓家長們不要辛苦地排隊買口罩，也希望縣府或社會各界也能協助，讓更多學生受惠。

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