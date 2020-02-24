　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎宜蘭確診1例　女患者負壓隔離治療接觸者已解除隔離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠肺炎宜蘭確診女患者，負壓隔離且最近採檢呈陰性。（防疫示意圖／宜蘭衛生局提供，）

▲新冠肺炎宜蘭確診女患者，負壓隔離且最近採檢呈陰性。（防疫示意圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

中央流行疫情指揮中心23日公布宜蘭有一例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，宜蘭衛生局強調，女患者1月下旬自武漢返台，2月初出現咳嗽有痰及胸悶症狀，並於2月4日確診，收治在負壓隔離病房且將出院，家中所接觸家屬亦即刻進行居家隔離；另，醫院接觸者皆無出現發燒、呼吸道症狀等，目前均已解除隔離。

有關宜蘭有1新冠肺炎確診案例（全國第13例），宜蘭衛生局24日提出說明，女患者是1月下旬自武漢返台，2月初出現咳嗽有痰及胸悶症狀，2月4日直接至醫院就醫後通報檢驗並確診。衛生局與中央疾管署團隊共同進行疫調，了解患者自返國後即自行居家隔離，並未外出。因此，家中所接觸之其餘家屬（均為成人）亦即刻進行居家隔離。

請繼續往下閱讀...

而醫院部分，由於接獲個案就醫時即已進行全面防護，因此並無醫護人員受到曝觸。在14天隔離期間中，所有接觸者皆無出現發燒、呼吸道症狀等，目前均已解除隔離。患者目前病情亦穩定，尚於醫院負壓病房隔離中。

宜蘭縣長林姿妙呼籲，因係屬境外移入之個案，且已經過了14天的觀察期，因此也確認宜縣沒有家庭群聚、社區感染、或是社區傳播的現象。

另，宜縣目前通報案例雖達45例，但除確診案例外，其餘皆已排除。近期中央流行疫情指揮中心已提升日本、韓國兩國旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施。回國後也應做好自主健康管理，落實勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口外，也要繼續保持個人良好衛生習慣。

相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)、宜蘭衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶　噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►洪通再世！頭城老宅1到3樓「滿牆壁畫」　過世屋主提筆原因曝

►快訊／國光客運駕駛身體不適車偏移撞雪隧避車道　駕駛昏迷另有5輕傷

►覬覦女友國中雙胞胎女兒　現役軍人半夜硬摸下體7次：我幫妹妹蓋棉被

ET快訊
即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」
血友病童跟媽媽今晚抵桃機　陳時中：已派護理師前往成都隨行
第27例的太太、小兒子確診「接觸者143人」　妻曾呼吸道症狀
南韓旅遊建議提升第三級！明起入境台灣要「居家檢疫14天」
快訊／再新增2例新冠肺炎！　第27例太太、小兒子確診
LIVE／血友病童回台先機邊檢疫不進航廈　指揮中心最新說明
五股溼地「傳聞動物」終於被錄到！居民超驚喜：已經10年沒看過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機定位監測！中港澳旅遊史需「居家檢疫14天」　違規外出最高罰15萬元

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...19天事件始末一次看

台灣3起家庭群聚感染　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」

「新冠肺炎確診30例」1死亡、5出院　累計通報2049個案！

血友病童跟媽媽今晚抵桃機！已派護理師隨行　陳時中：往後都以包機為原則

案29太太、小兒子確診「掌握接觸者143人」　太太曾因呼吸道症狀4度就醫

快訊／嚴防新冠肺炎擴散　台東縣府宣布：禁同仁到2、3級旅遊警示國

影／韓國旅遊建議升至第三級警告　25日0時起入境台灣要「居家檢疫14天」

新冠肺炎疫情若嚴峻...台大：3月學系博覽會將改線上舉辦

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

手機定位監測！中港澳旅遊史需「居家檢疫14天」　違規外出最高罰15萬元

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...19天事件始末一次看

台灣3起家庭群聚感染　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」

「新冠肺炎確診30例」1死亡、5出院　累計通報2049個案！

血友病童跟媽媽今晚抵桃機！已派護理師隨行　陳時中：往後都以包機為原則

案29太太、小兒子確診「掌握接觸者143人」　太太曾因呼吸道症狀4度就醫

快訊／嚴防新冠肺炎擴散　台東縣府宣布：禁同仁到2、3級旅遊警示國

影／韓國旅遊建議升至第三級警告　25日0時起入境台灣要「居家檢疫14天」

新冠肺炎疫情若嚴峻...台大：3月學系博覽會將改線上舉辦

摔角選手上身！道奇兔激動PK草球　一記「華麗背摔」讓網笑翻

吃下埋14個月的麥當勞！「薯條變綠色+奶昔成塊狀」　他作嘔：沒想像的糟

手機定位監測！中港澳旅遊史需「居家檢疫14天」　違規外出最高罰15萬元

馬來西亞2部長遭公正黨開除　傳將投奔在野黨

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...19天事件始末一次看

台灣3起家庭群聚感染　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」

UBA／台師大笑擁3連勝　輔大58分吞本季新低還傷吳沛嘉

一頭牛僅供6客　王品炙烤帶骨牛小排新上市「最佳熟度5分」

快訊／伊朗媒體ILNA：聖城庫姆已有50人死於新冠肺炎！

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

快訊／滯武漢血友病童今晚返台！

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

台醫界組隊赴中「薪水30萬」！蔡正元爆禁出國內幕

快訊／再新增2例！　第27例太太、小兒子確診

血友病童媽急救孩子！館長一看怒了

今連2天飆30度！下波轉雨降溫時間曝　228連假天氣出爐

台灣新冠肺炎28例身分＆關係曝光

更多熱門

相關新聞

大陸兩會確定延期　「關鍵表決今日出爐」

大陸兩會確定延期　「關鍵表決今日出爐」

大陸十三屆全國人大常委會第十六次會議今（24日）在北京開幕，將針對兩項重要草案決議。一是全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案，二是關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案，提請會議審議。這也是外界最關注，大陸兩會延期確定時間，將在今日揭曉。

病毒太狡猾！　成都治癒病患再次感染「引發恐慌」　

病毒太狡猾！　成都治癒病患再次感染「引發恐慌」　

宜市800祈福防疫香袋發送秒殺　將加碼1000個

宜市800祈福防疫香袋發送秒殺　將加碼1000個

東嶽神將遶市　宜蘭市長發送聯名香袋

東嶽神將遶市　宜蘭市長發送聯名香袋

GG了！臉書PO照「吸K他命可治武漢病毒」　網友被送辦

GG了！臉書PO照「吸K他命可治武漢病毒」　網友被送辦

關鍵字：

新冠肺炎（COVID-19）宜蘭確診案例

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面