新冠肺炎宜蘭確診1例　女患者負壓隔離治療接觸者已解除隔離

▲新冠肺炎宜蘭確診女患者，負壓隔離且最近採檢呈陰性。（防疫示意圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

中央流行疫情指揮中心23日公布宜蘭有一例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，宜蘭衛生局強調，女患者1月下旬自武漢返台，2月初出現咳嗽有痰及胸悶症狀，並於2月4日確診，收治在負壓隔離病房且將出院，家中所接觸家屬亦即刻進行居家隔離；另，醫院接觸者皆無出現發燒、呼吸道症狀等，目前均已解除隔離。

有關宜蘭有1新冠肺炎確診案例（全國第13例），宜蘭衛生局24日提出說明，女患者是1月下旬自武漢返台，2月初出現咳嗽有痰及胸悶症狀，2月4日直接至醫院就醫後通報檢驗並確診。衛生局與中央疾管署團隊共同進行疫調，了解患者自返國後即自行居家隔離，並未外出。因此，家中所接觸之其餘家屬（均為成人）亦即刻進行居家隔離。

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而醫院部分，由於接獲個案就醫時即已進行全面防護，因此並無醫護人員受到曝觸。在14天隔離期間中，所有接觸者皆無出現發燒、呼吸道症狀等，目前均已解除隔離。患者目前病情亦穩定，尚於醫院負壓病房隔離中。

宜蘭縣長林姿妙呼籲，因係屬境外移入之個案，且已經過了14天的觀察期，因此也確認宜縣沒有家庭群聚、社區感染、或是社區傳播的現象。

另，宜縣目前通報案例雖達45例，但除確診案例外，其餘皆已排除。近期中央流行疫情指揮中心已提升日本、韓國兩國旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施。回國後也應做好自主健康管理，落實勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口外，也要繼續保持個人良好衛生習慣。

相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)、宜蘭衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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