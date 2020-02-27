感謝成大醫院抗疫　南台科大EMBA校友會致贈2000條護手霜

▲南台科大EMBA校友會特別客製兩款護手霜共2000條，致贈給成大醫院，期盼帶給工作人員更多的防護。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

冠新肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，成大醫院採取最高規格的防疫措施，全體員工頻繁洗手和消毒，許多人出現手部龜裂紅腫等情形，有鑑於此，南台科大EMBA校友會特別客製兩款護手霜共2000條，致贈給成大醫院，期盼帶給工作人員更多的防護。

捐贈儀式在門診大樓401會議室舉行，由南台科大EMBA校友會理事長徐國棠代表捐贈，成大醫院柯文謙副院長頒發感謝狀致謝，柯副院長說，成大醫院以專業和科學面對疫情，守護民眾健康，不過防疫需要全民的合作，所以謝謝南台科大EMBA校友會捐贈護手霜，呵護防疫人員的雙手。

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現任南台科大EMBA校友會理事長徐國棠表示，今年南台EMBA校友會新春團拜因為疫情取消，校友們想到成大醫院醫療人員辛苦防疫，保護民眾的健康，於是大力支持將新春團拜的經費拿來製作護手霜，特別請校友會客製化兩款護手霜，一款抗菌、另一款添加珍珠粉美白滋潤成份，兩款共2000條致贈給成大醫院員工，預計3月中旬交貨。

徐國棠說，希望透過這次的活動，一方面讓成大醫院員工感受到實質的溫暖，另一方面盼能拋磚引玉，活絡國內產業經濟，大家一起努力走過疫情帶來的考驗。

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