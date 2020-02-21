一連7天　盧崑福免費提供次氯酸水讓民眾抗疫

▲台南市議員盧崑福，21日起一連7天，每天上午9時到晚上8時，在號服務處免費提供給鄉親次氯酸水，每人限領取1公升。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福，對於冠新肺炎（武漢肺炎）疫情有蔓延趨勢，市面上的消毒用品迄今仍然買不到，為協助民眾抗疫，已從21日起一連7天，每天上午9時到晚上8時，在其安平區永華路2段850號服務處，免費提供給鄉親次氯酸水，每人限領取1公升，需自備不透光容器、及不能使用金屬器材的容器。

盧崑福議員表示，武漢肺炎疫情不斷有感染訊息傳出，讓很多民眾憂心忡忡，不僅抗疫第1線所需的口罩嚴重缺貨，連包括酒精、消毒水在內的消毒用品都買不到，還讓不少民眾產生憂慮，甚至還有民眾專程到其服務處來求助。為幫助民眾解決這個問題，他特地向相關廠商購買不透光水塔儲放。次氯酸水將免費提供有需要的台南鄉親索取。

盧崑福議員指出，次氯酸水殺菌率高達99.9％，比酒精與消毒水安全性還高，溫和又不刺激，目前已普遍用在餐飲及飯店業，家戶使用率雖不高，市面上難以見到次氯酸水，但對武漢肺炎及腸病毒的防治卻是生力軍，在當前大家買不到酒精與消毒水來防疫的狀況下，次氯酸水不啻是及時雨，所以他才會購買大量的次氯酸水協助民眾抗疫。

盧崑福議員強調，因為次氯酸水怕光怕熱造成分解，失去消毒特性，所以裝置次氯酸水的容器不能透光，也不能使用金屬器材的容器，如果使用一般的塑膠瓶，外面需再包裹不透光材質的包裝袋。他並呼籲有需要的鄉親，可在這一週內，每天早上9時到晚上8時，到其永華路服務處索取，每人限定1000cc。

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