　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抗疫故事見「魔童轉世」？　出生20天雙胞胎問醫護媽：去哪了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲寶寶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲中國一對剛出生不到20天的雙胞胎，竟會開口問媽媽去哪了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭卉寧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，沒想到日前竟有中國媒體報導，一對出生未滿20天的雙胞胎開口詢問醫護媽「去哪了」的荒謬故事，隨即引發網友議論是否「魔童降世」。事後，該媒體也立刻發文致歉，因為編輯工作倉促，才將兩個事件搞混，「我們將吸取教訓，以更加謹慎仔細的態度投入宣傳工作，杜絕此類事件的發生。」

中國媒體《華商漢中》近日刊登一則報導指出，一名在醫院工作的王姓女子將剛出生不到20天的雙胞胎兒子哄睡後，就由老公開車送到醫院上班，並貼心叮嚀，「妳好好上班，保護好自己，我趕緊回家，不然孩子看不到我們會哭」；結果老公回家後，剛醒來的孩子竟開口問說：「媽媽幹嘛去了？」

▼《華商漢中》日前報導，出生不到20天的雙胞胎，見媽媽不在竟開口說話。（圖／翻攝自北京新浪網）

▲▼出生20天嬰兒會講話。（圖／翻攝自北京新浪網）

如此荒謬的故事，隨即在微博瘋傳，不少中國網友紛紛吐槽，「魔童降世」、「這孩子是成精了嗎」、「我們稱之為醫學奇蹟」、「妖怪的慣性思維，孩子生下來就會說話」、「洗腦不分老幼，應該從胎教開始」、「下次會不會變成嬰兒自請上前線抗疫的故事」。

面對廣大網友的批評言論，《華商漢中》隨後也對此報導發表聲明致歉，稱編輯因工作倉促出錯，將兩名抗疫人員的家庭搞混，原本是要講育有2歲雙胞胎兒子的護理師，與孩子道別，沒想到卻誤植成另一名警員的故事。

《華商漢中》指出，輿論宣傳無小事，將會對相關責任人進行嚴肅處理，並強調會吸取教訓，「以更加謹慎仔細的工作態度，投入到目前的戰疫宣傳工作中去，堅決杜絕此類事件的發生。」

ET快訊
陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇！
住院10天病毒二次反撲　女醫向老公道別：我不行了…20天康復
將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…一直在外面到處
111名潛在感染者未找出！若政府防疫未升級　台大預估染病將達
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

湖北驚傳8確診「集體破牆」逃院　官方一查...原來是精神病友太悶

隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

全國75折！　廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂翻：新冠肺炎有救了？

噁男打點滴「不斷亂吐口水」後確診　2名醫護衰被感染...下場曝光！

無症狀期會大量傳染！　專家曝「新冠病毒特點」：進化速度快

住院第10天病毒二次反撲　女醫向老公交代後事：我不行了…20天康復過程曝

居家隔離打麻將也不行！？　一家人慘被防疫人員賞巴掌砸桌

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

湖北驚傳8確診「集體破牆」逃院　官方一查...原來是精神病友太悶

隱匿去過武漢...一個人「撂倒」整間醫院、20萬人社區崩潰　

全國75折！　廣州恆大地產集團祭史上最大優惠

地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂翻：新冠肺炎有救了？

噁男打點滴「不斷亂吐口水」後確診　2名醫護衰被感染...下場曝光！

無症狀期會大量傳染！　專家曝「新冠病毒特點」：進化速度快

住院第10天病毒二次反撲　女醫向老公交代後事：我不行了…20天康復過程曝

居家隔離打麻將也不行！？　一家人慘被防疫人員賞巴掌砸桌

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

即／單親媽上銬戒護進警局！涉餵小姊弟藥害雙亡　朝殺人罪偵辦

模里西斯禁台入境！外交部2天內轉彎「證實此事」　周春米質疑反應慢半拍

雷納德全明星賽轟8顆三分飆30分　首位奪布萊恩MVP球員

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

不斷更新／泰國增1例…患者家屬為同為確診病患　日本暫停天皇誕生日活動

居家防疫做起來！清潔須知不漏接　 漂白水消毒劑配方公開

2020東森購物EPS每股上看8元　王令麟：6大策略邁向國際

越南拒絕各國郵輪停靠　2萬名遊客受影響

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

大陸熱門新聞

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

退休高官確診「嫌醫院破」死不隔離趴趴走

護理長無防護衣　跪地救肺炎昏倒翁

女醫向老公交代後事：我不行了　20天康復過程曝

隱瞞大女兒從武漢回來　公務員害社區1700多戶隔離

新冠肺炎反曲點來了？雷神山院長說話　

她做防疫裝包緊緊 反被專家打臉

魔童轉世？未滿月雙胞胎問醫護媽去向

湖北單日新增新冠肺炎100死　確診突破7萬例

央視：第一例遺體解剖完，取得2具病理

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

揪住狡猾病毒真相！　死亡人數破千後..終於完成2例病理解剖

更多熱門

相關新聞

一天2片口罩不夠！　台大醫院工會列「3點」求分配透明

一天2片口罩不夠！　台大醫院工會列「3點」求分配透明

行政院宣布自2月11日起將加倍配發醫療機構口罩，但截止目前為止，各醫療單位仍十足感受到口罩的缺乏，關於口罩限量的各種禁令也沒有解除。6成台大醫院員工一天只能領取2片口罩，甚至有3成員工一天僅能領取1片，對此，醫護工會團體對政府做出呼籲與建言，希望解決一線人員的恐慌。

敏感時刻「無聊」偷獵果子狸 貴州男子遭逮：十分愧疚

敏感時刻「無聊」偷獵果子狸 貴州男子遭逮：十分愧疚

即／日醫院員工確診　曾照護死亡病例

即／日醫院員工確診　曾照護死亡病例

新冠肺炎疑社區感染　醫建議運將開窗

新冠肺炎疑社區感染　醫建議運將開窗

不受疫情影響　習近平4月訪日不變

不受疫情影響　習近平4月訪日不變

關鍵字：

武漢肺炎抗疫醫護中國寶寶大陸戰役

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面