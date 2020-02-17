抗疫故事見「魔童轉世」？　出生20天雙胞胎問醫護媽：去哪了

▲中國一對剛出生不到20天的雙胞胎，竟會開口問媽媽去哪了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者郭卉寧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，沒想到日前竟有中國媒體報導，一對出生未滿20天的雙胞胎開口詢問醫護媽「去哪了」的荒謬故事，隨即引發網友議論是否「魔童降世」。事後，該媒體也立刻發文致歉，因為編輯工作倉促，才將兩個事件搞混，「我們將吸取教訓，以更加謹慎仔細的態度投入宣傳工作，杜絕此類事件的發生。」

中國媒體《華商漢中》近日刊登一則報導指出，一名在醫院工作的王姓女子將剛出生不到20天的雙胞胎兒子哄睡後，就由老公開車送到醫院上班，並貼心叮嚀，「妳好好上班，保護好自己，我趕緊回家，不然孩子看不到我們會哭」；結果老公回家後，剛醒來的孩子竟開口問說：「媽媽幹嘛去了？」

▼《華商漢中》日前報導，出生不到20天的雙胞胎，見媽媽不在竟開口說話。（圖／翻攝自北京新浪網）



如此荒謬的故事，隨即在微博瘋傳，不少中國網友紛紛吐槽，「魔童降世」、「這孩子是成精了嗎」、「我們稱之為醫學奇蹟」、「妖怪的慣性思維，孩子生下來就會說話」、「洗腦不分老幼，應該從胎教開始」、「下次會不會變成嬰兒自請上前線抗疫的故事」。

面對廣大網友的批評言論，《華商漢中》隨後也對此報導發表聲明致歉，稱編輯因工作倉促出錯，將兩名抗疫人員的家庭搞混，原本是要講育有2歲雙胞胎兒子的護理師，與孩子道別，沒想到卻誤植成另一名警員的故事。

《華商漢中》指出，輿論宣傳無小事，將會對相關責任人進行嚴肅處理，並強調會吸取教訓，「以更加謹慎仔細的工作態度，投入到目前的戰疫宣傳工作中去，堅決杜絕此類事件的發生。」