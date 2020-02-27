說好的口罩呢？陸女花台幣135萬網購　貨到打開一看全變泡麵

▲中國湖北一名孫姓女子花了135萬台幣買口罩，最後卻收到一箱箱的泡麵。圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎爆發後，民眾為防疫瘋搶口罩，不少人卻因此落入詐騙陷阱。中國湖北一名孫姓女子因急需購買大量口罩，透過微信群找到了自稱是專售醫療用口罩的網路賣家，在未多加查證狀況下，於4天內先後轉帳約135萬台幣，最後竟是一場騙局，說好的口罩全都變成一箱箱的泡麵。

陸媒報導，根據湖北大冶警方調查，嫌犯誆稱是賣醫用口罩的代理商，且貨源充足，為取得信任，過程中還把聊天記錄、身份證件截圖下來證明自己，由於孫姓女子有迫切購買需求，沒有多想就先轉帳8萬台幣訂購1萬個口罩，在確認嫌犯已發貨的訊息後，4天內陸續轉帳135萬元給嫌犯購買口罩。幾天後，孫姓女子終於收到包裹，結果打開一看，裡面全都是泡麵。

湖北大冶市公安局還地橋派出所副所長石遵世指出，嫌犯因為長期在網路上賭博，積欠下巨額賭債，因此心生歹念在疫情期間利用口罩來詐騙錢財，為此，他特地去註冊兩個微信號，一人分飾兩角，自導自演，把受害人騙的團團轉，目前嫌犯已遭逮捕，依法刑事拘留。

類似情形也發生在廣東另一名受害者張姓男子身上。本身從事口罩銷售生意的張先生，為了尋找口罩貨源而和供應商搭上線，經過簡單溝通後，最後以一個口罩1.5元（人民幣）價格向「貨主」下訂13萬個口罩，並轉帳7.2萬元（人民幣）訂金給對方，換算成新台幣約31萬元，但卻遲遲等不到快遞，再次聯繫貨主後才發現自己早已被封鎖，此時張先生才驚覺上當受騙，趕緊報警求助。