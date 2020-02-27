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政院拍板600億特別預算！蘇貞昌3月3日再赴立院爭取支持

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▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院27日召開院會拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，經費上限為600億，其中防疫隔離假的補償金總計列18億、振興抵用券總計匡列20億。行政院長蘇貞昌會中表示，3月3日將再赴立院爭取支持，同時指示部會二週內完成發布程序。

蘇貞昌表示，再次感謝立法院朝野各黨團委員共同支持，迅速完成特別條例立法程序，讓政府有明確法源依據，得以編列相關防疫處置及紓困、振興產業所需預算。

蘇貞昌提到，政府秉持「雨露均霑」、「立竿見影」、「固本強身」、「加速公建」四大原則，針對受到疫情衝擊的各行各業，提出紓困計畫，並依特別條例規定，以600億元為上限，編列特別預算，包括防治經費196億元，作為應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、防疫補償金、徵購物資設備等經費。

蘇貞昌指出，紓困及振興經費方面共404億元，對內需型產業（包括餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場）、製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文產業，以及原住民族與客庄產業等，提供包括企業融資保證與利息補貼、運輸業的稅費補助、旅宿業的營運補貼，農漁畜產品拓銷，以及內需與藝文產業的消費抵用券等措施，以全面協助業者將衝擊降到最低，儘速度過難關，確保產業經濟穩健。

蘇貞昌說，有關特別條例的相關子法，要請各部會於二週內完成發布程序。今日所通過的特別預算案，將立即送請立法院審議，自己下週二也將至該院進行報告並答詢，請各部會首長做好準備，並積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

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