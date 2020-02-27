葉金川、楊志良輪番開砲馬英九　蕭旭岑：為何自我否定過去政績

▲馬英九27日到二二八公園追思。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對武漢後續包機問題，前總統馬英九呼籲基於人道立場，兩岸應各退一步，卻被馬政府任內衛生署長葉金川點名要少講話、前衛生署長楊志良更直言「馬英九不適合做總統」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑27日質疑，他們為何要自我否定過去的政績？並表示對葉、楊兩位前署長的發言感到相當難過，認為他們批判馬英九，不會為他們多贏得幾分尊敬，只會留下更多的遺憾。

蕭旭岑表示，葉金川與楊志良都是馬英九執政時期優秀的衛生署長；即使處於今日，若由他們擔任疫情任指揮官，也一定非常適任。

蕭旭岑表示，在馬英九推動兩岸和解後，葉金川率團以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），是我國暌違38年後首度重返世衛體系；楊志良署長則於任內，在美牛政策上有為有守；他所推動的二代健保，讓健保能永續經營，所有民眾都受惠。

蕭旭岑表示，兩位署長都廣獲社會肯定，也讓任命重用他的馬英九與有榮焉。但他感到納悶的是，「他們為何要自我否定過去的政績？不但讓馬英九費解，台灣社會一定也會問，如果馬總統是不合適的總統，又為何會有兩位傑出的衛生署長？」

蕭旭岑認為，只要能讓兩岸和平穩定，同時能堅守主權，並在大國間取得均衡，讓人民安居樂業，就是適任的總統。這點只有馬總統做到了，他無愧於此。