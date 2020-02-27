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懷疑SARS、新冠病毒非自然界產物　李龍騰：清明快到！停止與中國往來3個月

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前衛生署副署長李龍騰。（圖／東森新聞）

▲李龍騰談到新冠病毒，「怎麼去做出來的？不知道。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

前衛生署長楊志良分析，新冠肺炎是「最成功的超級病毒」，可能會有20億人受到感染。但前衛生署副署長李龍騰認為，2、3個月之後，疫情應該就會慢慢不見，可是新冠病毒和17年前的SARS病毒，可能都不是「自然界的產物」。他也建議，清明節快到了，很多台商回來掃墓，「你又不能阻擋他，最好的方式是暫時跟中國停止往來通航三個月。」

中央流行疫情指揮中心26日統計，25日國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2073個案，含32名確診（26日新增案32）、2014名排除，其餘隔離檢驗中（18名初驗陰性、其餘待檢驗）；確診個案中，1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。

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李龍騰26日受訪時表示，SARS不是自然界的病毒，17年後新冠病毒剛出來，「我嚇一跳」，它應該是滿厲害的一隻病毒，「怎麼去做出來的？不知道。」

▼李龍騰認為，新冠病毒是滿厲害的一隻病毒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

而楊志良說，新冠病毒最成功的超級病毒，比H1N1感染力強，目前這樣看起來，「一定可能要20億人受到感染。」對此，李龍騰認為，「感染到20幾億人口，我倒不太相信，為什麼？因為如果每個國家提高警覺，2、3個月之後（疫情）應該慢慢就不見了。」

對於遶境活動，李龍騰指出，如果幾十萬人這樣聚集下去，「我相信一定會造成整個社區感染。」他也說，清明節快到了，很多台商回來掃墓，「你又不能阻擋他，最好的方式是暫時跟中國停止往來通航三個月。」

▼大陸疫情持續延燒。（圖／路透社）

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

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