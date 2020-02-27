影／蔡英文視察33化兵群　指揮官正是17年前進和平醫院抗SARS連長

記者陶本和／桃園報導

總統蔡英文27日赴陸軍六軍團33化學兵群視察，而這支部隊的指揮官李煜森上校，正是17年前SARS爆發期間，在第一線率隊挺進和平醫院執行消毒任務的連長。蔡英文表示，他是防疫戰場上的老將，「有經驗豐富的指揮官的帶領，相信這次的防疫作戰，一定能夠獲勝」。

身為化生放核反恐戰備第一線的六軍團33化兵群，在平時就進行各項災防整備與演練任務，具有豐富的實務經驗。在面對本次武漢新冠肺炎肆虐期間，他們再次擔負起抵抗「隱形敵人」的任務。

33化兵群歷年來，在第一線實施消毒工作，包括SARS、登革熱、非洲豬瘟等疫情期間。在本次武漢肺炎防疫階段，配合中央流行疫情指揮中心執行包括：武漢返台包機、寶瓶星號、鑽石公主號返國民眾檢疫與消毒作業，投入共計200多兵力，消毒範圍達6萬平方公尺。

▼總統蔡英文視察六軍團33化兵群，指揮官李煜森正是17年前SARS爆發期間，親自率隊挺進和平醫院消毒的連長。（圖／記者陶本和攝）

值得注意的是，33化學兵群指揮官李煜森正是17年前SARS爆發期間，在第一線率隊挺進和平醫院執行消毒任務的連長。蔡英文表示，他是防疫戰場上的老將，在2003年SARS的時候，是最前線的連長，帶領化學兵弟兄姊妹們在防疫第一線努力，有經驗豐富的指揮官的帶領，相信這次的防疫作戰，一定能夠獲勝。

李煜森受訪時說，17年前國人還記憶猶新，面對看不見的病毒，所有官兵都會做好相關準備，包括這次的武漢肺炎，在任務前也花很多時間就人員訓練、消毒藥劑調配等，都有完整的整備訓練。

李煜森表示，面對看不見的戰場，官兵同仁都必須做好完善準備，確保過程安全，有17年前疫情經驗跟教訓，提供這次相關工作準備的來源，未來也有可能執行相關作業都會有相關準備。

談起17年前，李煜森表示，當年有一批共同不畏辛苦艱難同仁一起進入和平醫院消毒，包括他敬愛的長官，進入期間和平醫院已經封院一個月，在未知下完成勘查，也完成在院區內的任務，讓國人安心、醫院開放，這是一件非常驕傲而且榮譽的事情。

▼總統蔡英文視察六軍團33化兵群。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文視察六軍團33化兵群。（圖／記者陶本和攝）

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