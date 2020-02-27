LG V60 ThinQ 旗艦機登場！　5G、雙螢幕、支援8K錄影...保留3.5mm 耳機孔

▲LG V60 ThinQ 5G。（圖／翻攝自LG）

記者陳心怡／外電報導

LG今（27）日發布了 V60 ThinQ 5G旗艦機，這款手機除了雙螢幕外，還搭載 3 顆後鏡頭、4 個麥克風，電池容量高達 5,000mAh，充電端口為 USB-C，並且保留了 3.5mm 耳機孔。

LG V60 ThinQ 5G延續去年 V50 的雙螢幕設計，並搭載高通 Snapdragon 865 處理器，支援 Sub-6 頻段的 5G 網路，還有 8GB記憶體、128GB/256GB 儲存空間、Wi-Fi 6、IP68防水防塵、5,000 mAh 電池容量，LG表示，V60的5,000mAh電池使用壽命比G8x長30％。

外觀部分，螢幕尺寸為6.8吋，解析度為2460x1080p，相機採6400萬畫素廣角主鏡頭、1300萬畫素超廣角、ToF景深鏡頭，並支援8K錄影功能，另外也有OIS 光學防手震。

LG V60 ThinQ 5G配有32-bit Quad DAC規格，內建4個麥克風，因此收音功能特別好，甚至可以進行 ASMR 的音效錄製。

雖然這款手機配有雙螢幕，但根據《The Verge》指出，就目前情況而言，幾乎沒有應用程式能夠同時有效地使用兩個螢幕，而大多數應用程式根本不支援此功能。

另外，顯示器均不支援以90Hz或更高頻率運行，這與2020年旗艦手機的預期相差甚遠。

LG V60看起來與之前的V50非常相似，但是很明顯，已做一些調整以使其看起來更時尚。V60的玻璃後背和斜切邊緣看起來更具品味。

該手機目前推出兩色，分別是藍色（使用深皇家藍色和金色飾邊）和白色（採用珠光色和銀色飾邊）。

LG V60 ThinQ 5G預計3月起陸續在全球上市，不過售價資訊尚未公布。