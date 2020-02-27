　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LG V60 ThinQ 旗艦機登場！　5G、雙螢幕、支援8K錄影...保留3.5mm 耳機孔

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LG V60 ThinQ 5G。（圖／翻攝自LG）

▲LG V60 ThinQ 5G。（圖／翻攝自LG）

 記者陳心怡／外電報導

LG今（27）日發布了 V60 ThinQ 5G旗艦機，這款手機除了雙螢幕外，還搭載 3 顆後鏡頭、4 個麥克風，電池容量高達 5,000mAh，充電端口為 USB-C，並且保留了 3.5mm 耳機孔。

LG V60 ThinQ 5G延續去年 V50 的雙螢幕設計，並搭載高通 Snapdragon 865 處理器，支援 Sub-6 頻段的 5G 網路，還有 8GB記憶體、128GB/256GB 儲存空間、Wi-Fi 6、IP68防水防塵、5,000 mAh 電池容量，LG表示，V60的5,000mAh電池使用壽命比G8x長30％。

外觀部分，螢幕尺寸為6.8吋，解析度為2460x1080p，相機採6400萬畫素廣角主鏡頭、1300萬畫素超廣角、ToF景深鏡頭，並支援8K錄影功能，另外也有OIS 光學防手震。

LG V60 ThinQ 5G配有32-bit Quad DAC規格，內建4個麥克風，因此收音功能特別好，甚至可以進行 ASMR 的音效錄製。

雖然這款手機配有雙螢幕，但根據《The Verge》指出，就目前情況而言，幾乎沒有應用程式能夠同時有效地使用兩個螢幕，而大多數應用程式根本不支援此功能。

另外，顯示器均不支援以90Hz或更高頻率運行，這與2020年旗艦手機的預期相差甚遠。

LG V60看起來與之前的V50非常相似，但是很明顯，已做一些調整以使其看起來更時尚。V60的玻璃後背和斜切邊緣看起來更具品味。

該手機目前推出兩色，分別是藍色（使用深皇家藍色和金色飾邊）和白色（採用珠光色和銀色飾邊）。

LG V60 ThinQ 5G預計3月起陸續在全球上市，不過售價資訊尚未公布。

ET快訊
同事近期有出國！北市女發燒猝死疑染新冠肺炎..生前曾接觸過入
已跟媽祖上香稟告延期！顏清標讚陳時中「是防疫專家」：我不是遶
中央流行疫情指揮中心調升一級開設　陳時中任指揮官
南韓全州再爆公務員身亡悲劇！生前負責防疫工作「每天加班到10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LG V60 ThinQ 旗艦機登場！　5G、雙螢幕、支援8K錄影...保留3.5mm 耳機孔

Apple耳機urBeats3序號出錯　資料庫找不到無法維修...蘋果建議這樣做

台灣大應援居家隔離檢疫民眾　14天免費收視服務供申請

驚呆了！AirPods也可以收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」資助計畫

LINE擴大招募500位達人　啟動貼文串「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫

蘋果發表Mac Pro及Pro Display XDR白皮書　超詳細規格全公開

反派不能用iPhone！《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

三星Galaxy S20即將抵台　售價、上市日期3/4線上公佈

Fitbit健康監測功能再升級　血氧濃度變化圖表讓你掌握睡眠品質

2020新款iPad Pro皮革保護套提前開賣！　蘋果本尊還沒發表新機...配件廠商搶先卡位　

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

LG V60 ThinQ 旗艦機登場！　5G、雙螢幕、支援8K錄影...保留3.5mm 耳機孔

Apple耳機urBeats3序號出錯　資料庫找不到無法維修...蘋果建議這樣做

台灣大應援居家隔離檢疫民眾　14天免費收視服務供申請

驚呆了！AirPods也可以收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」資助計畫

LINE擴大招募500位達人　啟動貼文串「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫

蘋果發表Mac Pro及Pro Display XDR白皮書　超詳細規格全公開

反派不能用iPhone！《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

三星Galaxy S20即將抵台　售價、上市日期3/4線上公佈

Fitbit健康監測功能再升級　血氧濃度變化圖表讓你掌握睡眠品質

2020新款iPad Pro皮革保護套提前開賣！　蘋果本尊還沒發表新機...配件廠商搶先卡位　

少女呆坐4樓陽台欲輕生　警「箭步熊抱救命」…她痛哭用頭猛撞牆

東京奧運「延期一年」！IOC成員曝「若改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

中職／樂天桃猿元年 年度口號 「Rock You Ten」目標4連霸

影／防疫中心一級開設　蔡英文：國際疫情嚴峻決定超前部署

「沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡　家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天

新冠肺炎疫情重挫業績　台灣及香港Jamie’s Italian結束營業

買方想撿便宜、屋主信心動搖　2月中古屋交易「沒想像中慘烈」

快訊／北市提升為「一級開設」　柯文哲擔任指揮官

重災區大邱「病床不夠」…南韓總理坦承沒準備好　文在寅被罵爆

東奧積分賽事再少一站！德國公開賽停辦　多組台將受影響

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

3C家電熱門新聞

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

YouTube無預警停止熱門音樂直播　意外創造平台史上最長影片

《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

2020高階iPhone六大亮點一次看

中華電供免費序號讓居家隔離檢疫不無聊

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

驚呆了！AirPods也可收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」計畫

全球2019年手機熱銷前十強出爐！　狂賣4630萬支的冠軍手機原來是它

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

蘋果發表Mac Pro及Pro Display XDR白皮書　超詳細規格全公開

2020新iPad Pro保護套開賣！蘋果還沒發表新機...配件廠商搶先卡位　

三星3/4線上公佈S20售價、上市日期

台灣大14天免費收視服務供申請

更多熱門

相關新聞

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

繼今（11）日稍早聯發科宣佈不參與2020 MWC後，英特爾（Intel）和NTT Docomo也相繼退出。目前包括Sony、LG、TCL、愛立信、中興通訊、亞馬遜、輝達（Nvidia）和聯發科，已有10間國際大廠先後退出原定在西班牙巴賽隆納舉行的MWC。

南韓LG集團346億賣北京總部

南韓LG集團346億賣北京總部

Sony也不參與2020 MWC　最新Xperia旗艦機展出採網路直播

Sony也不參與2020 MWC　最新Xperia旗艦機展出採網路直播

LG北京雙子座大廈376億元出售　星國投資公司旗下子公司接手

LG北京雙子座大廈376億元出售　星國投資公司旗下子公司接手

Nvidia與Amazon相繼退出2020 MWC！　跟進愛立信、LG和中興通訊防疫考量

Nvidia與Amazon相繼退出2020 MWC！　跟進愛立信、LG和中興通訊防疫考量

關鍵字：

LGV60 ThinQ

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面