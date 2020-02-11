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英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC　各大廠牌替代方案統整

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▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲英特爾決定退出2020 MWC。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

繼今（11）日稍早聯發科宣佈不參與2020 MWC後，英特爾（Intel）和NTT Docomo也相繼退出。目前包括Sony、LG、TCL、愛立信、中興通訊、亞馬遜、輝達（Nvidia）和聯發科等，已有10間國際大廠先後退出原定在西班牙巴賽隆納舉行的MWC。

根據外媒venturebeat引述英特爾發言人指出，所有員工和合作夥伴的安危是英特爾的首要任務，出於謹慎，決定退出今年的世界行動通訊大會。

另據路透社報導，NTT同樣強調基於需要保護客戶、合作夥伴和員工的安全，決定退出。

TCL與中興通訊雖仍計畫出席，會場攤位照常展出，但皆不會在展會上舉辦新聞發佈會；三星目前也傳出取消高階主管前往參與，是否真要退出仍在觀望中。

MWC與其主辦單位GSM協會發表了一份新的聲明，詳細說明針對預防冠狀病毒所採取的進一步對策。包括疫情爆發的湖北人不得參與此次活動、任何去過中國地區的遊客都需要提出已離開中國兩周的證明。

MWC是每年全世界最大的行動通訊技術貿易展，近兩周隨著世衛宣佈疫情為全球緊急狀態以及疫情爆發的程度，各大廠牌為了保全員工的健康安全，紛紛決定不參與，未來兩周恐怕有其他國際大廠會持續跟進。

▲▼巴賽隆納,Barcelona,MWC,世界行動通訊大會。（圖／取自CNET）

▲二月底將在巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會，恐大受疫情影響。（圖／取自CNET）

各大廠替代發佈總整理：
．Sony：新聞發佈會預計如期舉行，透過網路直播展示最新的Xperia旗艦機。
．LG：將擇日單獨舉辦活動，發佈其2020年的新產品。
．愛立信：將會改在各地區單獨舉辦「Ericsson Unboxed」的展出活動。
．聯發科：將透過其他方式分享公司在5G最新技術上的突破成果。
 

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

台廠第一槍！考量疫情發展　聯發科取消參加MWC
Sony也不參與2020 MWC　最新Xperia旗艦機展出採網路直播
疫情未能止歇　GSMA禁湖北人參展、AWS退出MWC 2020

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