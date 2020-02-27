不斷更新／全球48國淪陷8萬人確診　南韓爆衝累計1561人確診…半個歐洲接連爆！

▲全球48國破八萬例確診，歐洲幾乎淪陷。（圖／路透）

記者陳亭伃、丁維瑀、陳宛貞、張方瑀／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，全球目前疫情最嚴重區域為中國、南韓、義大利、伊朗、日本等國，不僅全球經濟受到重創，因為疫情影響各國比賽、軍演等重大活動也相繼取消、延期。26日巴基斯坦出現首兩起新冠肺炎券卻，歐洲3國包括北馬其頓、喬治亞、挪威也都出現確診，歐洲幾乎淪陷。

美國總統川普於台灣時間26日在記者會上表示，「面對新冠肺炎疫情，全球都做得相當好」，更呼籲美國民眾不需要擔心疫情會對美國造成重大威脅，然而美國疾管中心卻回應，「疫情在美國爆發已經難以避免」。此外面對南韓疫情爆增，川普會考慮針對南韓、義大利等重災區實施旅遊限制，但目前時機未到「南韓疫情相當嚴重，義大利也是，中國情況很明顯，但數字似乎在持穩、下滑狀態，這是好消息，我們將持續觀察後續。」

【0945】

英國目前有13人確診，英國資深衛生官員表示，為了預防新冠肺炎蔓延，英國將對有類流感症狀的病患進行隨機抽檢，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，政府已擬定計畫，以防新冠肺炎爆發，演變成大規模流行疾病，預計將由11間醫院和100個一般醫療機構負責執行，鎖定出現咳嗽、呼吸急促和發燒等類流感症狀的患者。

根據，法新社報導，沙烏地阿拉伯外交部聲明指出，政府「暫時停止為了副朝覲（Umrah）和短暫參訪先知清真寺（Prophet's Mosque）而進入沙烏地王國」。聲明還提到，赴麥加朝聖可以在今年任何時間進行。

【0933】

南韓自當地時間26日下午4時至今（27日）晨9時間共新增334起新冠肺炎確診病例，截至目前全境累計1595人感染，其中人12死亡及24人解除隔離。此外，受疫情影響，南韓聯合參謀本部及韓美聯合司令部27日稍早正式宣布，由於南韓疫情預警級別上升，原預計3月初舉行的聯合軍演確定延期。

另，美國新冠肺炎確診26日新增1例，總數來到60例。甚至傳出一名男子日前僅流感篩檢就得花3270美元（約新台幣10萬元）；美國疾管局也表示，目前境內第15例確診尚未找到感染源，恐怕已經是社區傳染的源頭。

另，南韓26日新增1死。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診1595例、13死

日本：確診894例（郵輪705例，日本本土189例）、死（含郵輪4例、日本本土3例）

歐洲：13國

義大利：確診453例、12死

希臘：確診1例

瑞士：確診1例

奧地利：確診2例

克羅埃西亞：確診2例

西班牙：確診10例

英國：確診13例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診18例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診18例、2死

俄羅斯：確診2例

羅馬尼亞：確診1例

喬治亞：確診1例

北馬其頓共和國：確診1例

東南亞：6國

新加坡：確診93例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診40例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診60例（其中40例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、17例美國本土個案）

加拿大：確診11例

中南美：1國

巴西：確診1例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：9國

伊朗：確診139例、19死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診4例

巴林：確診33例

科威特：確診26例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：確診2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：確診1例

伊拉克：確診5例

巴基斯坦：確診2例

非洲：1國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例