　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「草率用詞、放大恐慌」　WHO秘書長：還不到全球大流行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，義大利、伊朗和南韓新型冠狀病毒確診病例驟增「令人深感擔憂」，但疫情仍能抑制，還不到全球大流行的地步。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，在巴林、伊拉克、科威特和阿曼都出現與伊朗有關聯的確診病例，而阿爾及利亞、奧地利、克羅埃西亞、德國、西班牙和瑞士的確診病例則都與義大利有關。

根據譚德塞和世衛組織發言人柴伊布（Fadela Chaib）提供的數據，中國境外37國昨天官方通報的新增確診病例共427起，首度超越北京當局通報的中國境內新增確診病例411起。

譚德塞說：「我們不應該在沒有謹慎和清晰地分析事實前，就倉促宣布疫情為全球大流行。」

世衛已於1月30日宣告新冠肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，譚德塞說，這是「我們的最高警戒層級」。

他還說：「草率使用全球大流行一詞，並無任何實質益處，只會帶來嚴重風險，放大沒有必要和缺乏根據的恐懼及汙名化，癱瘓各種體系。還可能發出錯誤訊號，讓大家認為我們已經無法抑制此病毒，這與事實不符。」

譚德塞表示，世衛將派團隊於本週末前往伊朗。世衛團隊原本預定昨天出發。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）今天發表聲明指出，伊朗境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例增至19例，確診病例累計139例。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
那邊鼓一包！她走路突爆血「掉出粉紅肉包」　醫看傻：沒想到
電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉
快訊／新北宣布停辦萬金石馬拉松　報名選手資格延至2021
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡男子「違反隔離規定」　堅持出國下場超悽慘

日本首起「二次感染」！大阪女導遊出院後咳嗽、胸痛不斷...今日又確診

「草率用詞、放大恐慌」　WHO秘書長：還不到全球大流行

不斷更新／拉丁美洲出現首例確診　巴西衛生部證實了

7歲童術後1分鐘心臟停止跳動　祖母嘆：或許是上帝的計畫

快訊／川普明早召開「新冠肺炎」疫情記者會：大家都做得很好

沿地中海擴散！希臘女首例確診　義大利增至374例12死

快訊／WHO：中國境外新冠肺炎「日新增病例數」　超越中國境內

影／鑽石公主號再增14人確診　總計共705人感染新冠肺炎

防疫情在北海道擴大！札幌宣布　全市中小學28日起全部停課

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

《託陰2：布拉姆回來了》精彩預告

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

新加坡男子「違反隔離規定」　堅持出國下場超悽慘

日本首起「二次感染」！大阪女導遊出院後咳嗽、胸痛不斷...今日又確診

「草率用詞、放大恐慌」　WHO秘書長：還不到全球大流行

不斷更新／拉丁美洲出現首例確診　巴西衛生部證實了

7歲童術後1分鐘心臟停止跳動　祖母嘆：或許是上帝的計畫

快訊／川普明早召開「新冠肺炎」疫情記者會：大家都做得很好

沿地中海擴散！希臘女首例確診　義大利增至374例12死

快訊／WHO：中國境外新冠肺炎「日新增病例數」　超越中國境內

影／鑽石公主號再增14人確診　總計共705人感染新冠肺炎

防疫情在北海道擴大！札幌宣布　全市中小學28日起全部停課

宋茜《下一站是幸福》耳環美翻！特搜8個精選同款，只戴單邊就吸晴

ABL／夢想家站台炳翰礁溪公益路跑　號召民眾幫助植物人家庭

孫儷首曝「同父異母妹妹」合照！　差19歲長超像…辛苦家庭背景被翻出

回擊「中國插手、名單變化」 陸官媒：罪魁禍首是民進黨政府

女模困武漢33天揭露慘況！　曝村民「偷出門被抓去拘留」

GOT7巡迴終站台北場、SF9簽名會確定延期！　聖圭、金在中來台開唱喊卡

「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

新加坡男子「違反隔離規定」　堅持出國下場超悽慘

國軍寄發「動員召集預告書」　收信者將編為「戰時動員」對象

大露性感美背、穿出深V小心機 ❤　網紅超辣開箱！推薦6套尾牙穿搭

國際熱門新聞

WHO秘書長：疫情還不到全球大流行

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

大阪女導遊「二次感染」新冠肺炎！

即／WHO：中國境外「日新增病例」　超越中國境內

確診南韓導遊1月曾帶台灣客遊首爾

伊朗衛生部副部長「整臉脹紅難受」　確診前畫面曝光

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

更／拉丁美洲首例　巴西證實了

7歲童術後心臟停止　祖母：上帝的計畫

鑽石公主號再增14人確診　總計705人感染

即／川普明早召開「新冠肺炎」疫情記者會

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

南韓新增115例確診　「境內累計1261人染新冠肺炎」

札幌全市中小學28日起全部停課

更多熱門

相關新聞

林隆璇防疫裝備超狂！網看傻：恥度太高

林隆璇防疫裝備超狂！網看傻：恥度太高

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，造成人心惶惶，各種防疫用品也掀起搶購潮，歌手林隆璇25日現身嘉義高鐵站，他的「防疫裝備」更是讓粉絲看了笑虧：「恥度太高」。

拚縮短檢驗時間！國衛院開發快篩試劑

拚縮短檢驗時間！國衛院開發快篩試劑

支持台商有序復工！浙江推5大措施

支持台商有序復工！浙江推5大措施

家人被騷擾　顏清標：針對我就好

家人被騷擾　顏清標：針對我就好

Gail「已自主隔離5天」曝近況照報平安

Gail「已自主隔離5天」曝近況照報平安

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

遊覽車夾殺35歲媽！最後畫面曝：根本沒煞車

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

拚縮短檢驗時間！國衛院開發快篩試劑

那邊鼓一包！她走路突爆血…腿開開「炸出粉紅肉包」

純度99%！中研院成功合成「公克級」瑞德西韋

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

楊丞琳「換超嫩新髮型」花7小時！成果曝光

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

台南女大生宿舍產女　掐死嫩嬰判8月

瑞德西韋不是唯一解　製藥祕方藏3人身上

更多

最夯影音

更多
譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面