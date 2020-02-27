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國軍寄發「動員召集預告書」　收信者將編為「戰時動員」對象

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲今年的動員召集預告書已經寄發。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

後備指揮部近日針對退伍8年內的後備軍人陸續寄發「動員召集預告書」，預告收信者今年將被納編為109年度「戰時動員召集」對象，「當國家發生戰爭或緊急危難時」，作好「共同防衛家園」的準備，或準備參與年度「同心演習」操演。

根據《聯合報》報導，後備指揮部上午表示，這是例行預告程序，而退伍4年內者，今年仍將有機會接獲動員的正式召集令。

國防部於106年起，依召集規則第六條「對於納入年度動員召集名冊之應召員，應以『動員召集預告書』郵遞送達通知其預為應召之準備」，目的為預告戰時應報到單位及地點，於每年年初，採郵遞方式寄交後備軍人收執，以縮短動員時程，加速部隊動員編成。今年已於2月份寄發。

▲▼「動員召集預告書」跟「教育召集令」不同。（圖／記者林彥臣攝）

▲「動員召集預告書」跟「教育召集令」不同。（圖／記者林彥臣攝）

不過「動員召集預告書」上已明示「此預告書非教育召集令」，與「教育召集令」必須於指定時間及地點報到，並接受軍事訓練的性質並不相同。收到該預告書不用恐慌，也不用報到，只需檢視內容，確認自己戰時動員相關訊息後妥善保留即可。

由於今年首到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國防部通令各部隊，暫停3、4月的後備軍人教育（教召）及勤務召集（勤召）訓練，預估這波影響百梯的後備軍人，至少2萬人受到影響。

據悉，3、4月停止的陸、海、空及後備部隊，梯次涵蓋上百梯，影響人數至少2萬人以上；此外，後備指揮部指出，停召的單位包括7天的後備幹部、5天的後備士兵及1天的勤務召集。

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