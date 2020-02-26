養生館越南妹不見了...地上有腳印！5個清涼女躲鄰宅蓋棉被

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，聯合檢警調人員破獲連鎖色情養生館，計查獲9名越女、3名男客及主嫌越裔國人黎女、同居合夥人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊報請檢察官指揮，聯合警調人員破獲連鎖色情養生館，查出該色情業者專門從事色情按摩，主打店內越南籍年輕女性，顏質高、身材好及皮膚白皙，且不定期在臉書發布小姐動態，吸引男客上門消費，專案人員計查獲9名越女、3名男客及主嫌越裔國人黎女、同居合夥人到案。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前接獲線報，1名越南裔國人在台南市善化區及新市區開設連鎖色情養生館，專門從事色情按摩。台南市專勤隊獲報後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經數月跟監並掌握相關事證，見時機成熟，共同與台南市調查處及台南市善化分局同步執行搜索行動，現場查獲2名男客正從事性交易，共帶回主嫌越裔國人黎女、同居合夥人、9名越南籍女性及3名在場男性客人。

專勤隊查出黎女有計畫性的招攬同鄉年輕女子來台大賺賣春財，除協助代辦簽證手續，還先行借貸來台費用，再以從事色情按摩所賺取之金錢分次償還，每次交易抽取新台幣500元，額外扣取住宿費及水電費等，更主打年輕幼齒的女子做為店內紅牌，獲得買春客大量好評，上門消費者絡繹不絕。

黎女為躲避查緝，租下隔壁透天厝供小姐躲藏，另外在每間按摩室內安裝電視螢幕，藉由監視鏡頭規避臨檢，查緝人員經長時間埋伏，見時機成熟進入養生館執行搜索時，店內小姐竟然失去蹤影，所幸查緝人員眼尖發現地面腳印，循著足跡追查，果然在鄰宅房間內發現5名小姐用棉被遮蓋全身，而將其一網打盡，同時也在天花板內搜出大量保險套。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，部分不肖人士為追求金錢利益，不惜觸犯法令，呼籲國人不要抱持僥倖心態以身試法，一旦非法聘僱違法外來人口，除違反就業服務法外，更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察，展現嚴正執法的決心。歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。

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