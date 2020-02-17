大叔愛不到22歲嫩女秒變火魔　暗夜提汽油+打火機將她燒成焦屍

▲警消布水線入內灌救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區一名男子疑似與養生館女性員工有感情糾紛，在17日凌晨3時許，帶著汽油前往位於中華街的養生館，一進門便大吼要找對方，還朝其他員工身上潑灑汽油，當所有人還驚魂未定，男子逕自衝上2樓，找到受害人後，一言不合就朝對方身上潑灑汽油，當場將一名越南女子燒死，熊熊火煙還造成大樓一名住戶跌倒送醫。警方已掌握行凶男子身份，將儘速查緝他到案。

▲黃女被發現時全身焦黑。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，22歲的黃姓女子為養生館越南籍員工，疑似與蘇姓男子（約50歲）有感情糾紛，蘇男曾多次為此到黃女工作的養生館大鬧，養生館員工還為此報警，孰料17日凌晨3時許，蘇男手提汽油，跑到養生館要找黃女，先是朝其同事身上潑灑汽油後，直奔養生館2樓，找到黃女後憤而在對方身上潑灑汽油，並點火想將她活活燒死。

▲有住戶受驚嚇跌倒送醫。（圖／記者游宗樺攝）

目擊員工說，蘇男拿著汽油與打火機威脅眾人，要跑上樓找黃女談判，雖然一度試圖將蘇男攔下，卻被對方潑得一身汽油，還拿著打火機威脅不讓他上去就要直接點火，眼見蘇男衝上二樓，自己見狀不對便趕快衝下來報警。

新北市消防局救災救護第三大隊副大隊長李勝傑說明，警消於3時12分接獲報案，指稱養生館二樓冒出火煙，於是出動16輛消防車、6輛救護車與76名警消到場，約20分鐘後成功撲滅火勢，燃燒面積約4平方公尺，經檢視火場後在二樓按摩隔間發現一具女性焦屍，另外還有一名8樓的住戶因受到驚嚇跌倒受傷，被送往新光醫院救治暫無大礙。警方已調閱監視器，將儘速追緝蘇男到案。

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