　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大叔愛不到22歲嫩女秒變火魔　暗夜提汽油+打火機將她燒成焦屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黃女被發現時全身燒焦，另外有2名住戶送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消布水線入內灌救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區一名男子疑似與養生館女性員工有感情糾紛，在17日凌晨3時許，帶著汽油前往位於中華街的養生館，一進門便大吼要找對方，還朝其他員工身上潑灑汽油，當所有人還驚魂未定，男子逕自衝上2樓，找到受害人後，一言不合就朝對方身上潑灑汽油，當場將一名越南女子燒死，熊熊火煙還造成大樓一名住戶跌倒送醫。警方已掌握行凶男子身份，將儘速查緝他到案。

▲▼黃女被發現時全身燒焦，另外有2名住戶送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃女被發現時全身焦黑。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，22歲的黃姓女子為養生館越南籍員工，疑似與蘇姓男子（約50歲）有感情糾紛，蘇男曾多次為此到黃女工作的養生館大鬧，養生館員工還為此報警，孰料17日凌晨3時許，蘇男手提汽油，跑到養生館要找黃女，先是朝其同事身上潑灑汽油後，直奔養生館2樓，找到黃女後憤而在對方身上潑灑汽油，並點火想將她活活燒死。

▲▼黃女被發現時全身燒焦，另外有2名住戶送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲有住戶受驚嚇跌倒送醫。（圖／記者游宗樺攝）

目擊員工說，蘇男拿著汽油與打火機威脅眾人，要跑上樓找黃女談判，雖然一度試圖將蘇男攔下，卻被對方潑得一身汽油，還拿著打火機威脅不讓他上去就要直接點火，眼見蘇男衝上二樓，自己見狀不對便趕快衝下來報警。

新北市消防局救災救護第三大隊副大隊長李勝傑說明，警消於3時12分接獲報案，指稱養生館二樓冒出火煙，於是出動16輛消防車、6輛救護車與76名警消到場，約20分鐘後成功撲滅火勢，燃燒面積約4平方公尺，經檢視火場後在二樓按摩隔間發現一具女性焦屍，另外還有一名8樓的住戶因受到驚嚇跌倒受傷，被送往新光醫院救治暫無大礙。警方已調閱監視器，將儘速追緝蘇男到案。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
造假跳級台大、留美當副教授　兒子裝「台大學霸」14年騙父母千
大陸導演因新冠肺炎離世！　4親人染病身亡「尋無床位」絕望遺言
大叔愛不到22歲嫩女秒變火魔　暗夜提汽油+打火機將她燒成焦屍
指揮中心強調「肥皂勤洗手」！洗手少這1個動作　研究：細菌增加
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大叔愛不到22歲嫩女秒變火魔　暗夜提汽油+打火機將她燒成焦屍

奪完包後還想搶重機逃逸　犯嫌持刀拒捕自刎...送醫命危

造假跳級台大、留美當副教授　兒子裝「台大學霸」14年騙父母千萬

台中驚傳黑吃黑！越南男下交流道…遭5惡煞攔車爆打「搶走千萬」

桃園少年搭小黃遺失錢包超慌　警調10餘支監視器2小時找回

獨／館長直播霸氣喊「你X媽」宣戰　健身工廠9天2次提告內容曝光　　

最高紀錄「1年只洗1次」！妻洗澡要花6hrs…他忍14年崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

小姐弟雙亡...單親媽1月底拿處方箋領200多顆藥　社會局2/13曾派人探視

她把商辦大樓公用酒精整罐拿走！進電梯還照鏡子　網酸：心比較髒

快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

大叔愛不到22歲嫩女秒變火魔　暗夜提汽油+打火機將她燒成焦屍

奪完包後還想搶重機逃逸　犯嫌持刀拒捕自刎...送醫命危

造假跳級台大、留美當副教授　兒子裝「台大學霸」14年騙父母千萬

台中驚傳黑吃黑！越南男下交流道…遭5惡煞攔車爆打「搶走千萬」

桃園少年搭小黃遺失錢包超慌　警調10餘支監視器2小時找回

獨／館長直播霸氣喊「你X媽」宣戰　健身工廠9天2次提告內容曝光　　

最高紀錄「1年只洗1次」！妻洗澡要花6hrs…他忍14年崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

小姐弟雙亡...單親媽1月底拿處方箋領200多顆藥　社會局2/13曾派人探視

她把商辦大樓公用酒精整罐拿走！進電梯還照鏡子　網酸：心比較髒

快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

男星泳池洗澡轉身嚇「背後有人在看」　變態男摸鳥等他：我是直男，要試嗎？

美股漲跌互見　台指期開盤下跌100點

小公司出身紅了為什麼叫奇蹟？　 「前偶像曝7現實面」網心疼：難怪都想去3大社

密西西比州河流暴漲近12公尺　「快突破歷史第3高水位」首府居民緊急撤離

男星「口罩詐騙170萬」被逮！親姐曝悲慘家世　爸心臟病沒錢手術

太空人作弊球員安然無事被罵翻　大聯盟主席就是不罰

陳建仁693字分析「社區感染vs.社區傳播」　3徵兆台灣都閃過

瘋電影／謎夜拼圖　老婆我殺了妳愛人的女朋友　

MIT美妝好用到被當「來台必買伴手禮」！六色眼影CP值超高

「商場女強人」罹阿茲海默症　北市仁愛路7200萬豪宅驚爆被房仲賤賣

阿滴公開喊話WHO：台灣能幫上忙　「將我們排除在外=忽視近2400萬人」

社會熱門新聞

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

單親媽摩鐵輕生！小姊弟遺體發現勒痕

健身工廠9天2次提告館長　求償1100萬

越南男台中下交流道　遭攔車搶走千萬

老婆1年只洗1次澡！他崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

他以少少零錢夾光台主的商品！遭12煞以「球棒爆頭」慘死

北市居家檢疫失聯3人全尋獲　登記信義區...中和找到人

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

辣妹藏身雲林套房接客　警搜出79個保險套

奪包還想搶重機　犯嫌拒捕自刎命危

跟朋友過生日　卻被載到摩鐵硬來

更多熱門

相關新聞

高雄男娶越南妻收養3女　5年就當阿公

高雄男娶越南妻收養3女　5年就當阿公

男子謝翌釤在高市杉林區務農，104年與越南籍女子黃秀英結婚，107年收養配偶的3名女兒，長女去年未婚生子，母子倆日前取得歸化中華民國國籍許可證，謝翌釤因此5年內做阿公。

台南玉井前輩堂縱火案　兇嫌被起訴裁定羈押

台南玉井前輩堂縱火案　兇嫌被起訴裁定羈押

他縱火釀7死還嗆：我殺人不眨眼！檢怒「泯滅人性」求死刑

他縱火釀7死還嗆：我殺人不眨眼！檢怒「泯滅人性」求死刑

大寮騎樓火警　住戶疑被縱火

大寮騎樓火警　住戶疑被縱火

逆子縱火母死姊命危　買汽油影片曝光

逆子縱火母死姊命危　買汽油影片曝光

關鍵字：

縱火越南籍養生館

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》收官！循環穿越被打破

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

單親媽摩鐵輕生！小姊弟遺體發現勒痕

陳時中深夜「緊急更新」！曝社區傳播4大徵兆

雷／《愛的迫降》結局有人死了！

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面