22歲妹慘死火場…冷血大叔提白水桶狂潑！手握打火機怒吼：不帶我上樓就點火

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北蘆洲一名蘇姓男子與養生館一名越南籍黃姓女子有感情糾紛，竟在17日凌晨持汽油朝對方潑灑，隨後點火，黃女慘被燒成焦屍，蘇男隨後則逃逸無蹤。蘇男潑汽油畫面曝光，只見他手拿著右手拿著裝滿汽油的紅白水桶進到養生館，隨後就朝著店員潑灑，左手還拿著打火機不斷吆喝，「帶我上樓，不然我就點火」，嚇壞該名店員。

▲蘇男拿白水桶潑店員汽油恐嚇，「帶我上樓，不然就點火」。（圖／記者陳豐德翻攝）

養生館店內監視器畫面曝光，從畫面中可以看到，事發當時，蘇男右手拿著2個紅白水桶，而他一進到店內，就對著養生館店員大喊，「我要找16號（黃女）」，而正當對方要打電話通知黃女時，他一把就抓起白色水桶朝店員潑去，隨後亮出左手的打火機恐嚇，「帶我上樓，不然我就點火」。

▲蘇男朝店員潑灑汽油後，逼迫對方帶他上樓。（圖／記者陳豐德翻攝）

蘇男潑完汽油後，提著另一桶直奔2樓，找到黃女後便一把朝她身上潑灑，隨後不顧對方大聲求饒，直接點火，眼睜睜看著黃女被燒成火球後，逃逸無蹤，前後時間不到2分鐘，黃女就慘遭毒手。警方事後已調閱監視器畫面，並循線追查，將盡快將蘇男逮捕到案。

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