冷血大叔討1萬5「電梯拖出嫩妹」畫面曝　1個月後潑汽油燒死她

記者陳以昇／新北報導

新北市50歲蘇姓男子跟22歲越南籍黃姓女子有感情、金錢糾紛，17日凌晨竟提了2桶汽油到女子蘆洲區養生館對她潑灑汽油後點燃，造成她當場被火燒死，但早在上個月中，2人就因1萬5千元糾紛鬧上警局，雙方還互告竊盜、傷害、妨害自由等罪，種下禍因。

▲蘇男將黃女從電梯拉出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，已婚的蘇男住在新北市樹林區，與黃女租屋處相當近，2人早就結識，蘇男時常到黃女蘆洲養生館消費，都成「老點」；上個月15日，蘇男懷疑皮包裡1萬5千元遭黃女竊走，質問時黃女默認，一同返家取款，但黃女到家門口時反悔，拒絕他入屋。

▲▼愛不到22歲女，暗夜提汽油將她燒成焦屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

翌日（16日）下午1時許，蘇男在黃女租屋處外面埋伏堵人，電梯門才打開，黃女看到怒氣沖沖的蘇男迎面而來，卻怎麼也不願走出電梯，蘇男火大將她拉出，過程中還持鑰匙毆傷她手部，雙方鬧上警局。黃女對蘇男提告傷害、妨害自由等罪，蘇男則告她竊盜，種下禍因。

事隔一個月，17日凌晨3時許，蘇男竟提了2桶汽油衝到黃女蘆洲區養生館，朝她潑灑汽油後點燃，烈火將她燒成焦屍，蘇男隨即逃逸，警方目前正全力追緝中。

▲黃女被發現時全身燒焦，另外有2名住戶送醫。（圖／記者游宗樺攝）

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