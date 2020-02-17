火魔索命現場曝！冷血大叔喊：我找16號　2大桶汽油狂潑...燒死22歲嫩女

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北蘆洲一名蘇姓男子與養生館一名越南籍黃姓女子有感情糾紛，竟在17日凌晨持汽油朝對方潑灑，隨後點火，黃女慘被燒成焦屍，而蘇男則逃逸無蹤。蘇男犯案時的畫面曝光，只見他手上提著兩個裝滿汽油的水桶進到養生館，短短的時間，就看他匆忙跑出養生館，隨後不見蹤影，而警方目前已調閱監視器畫面，將盡速追緝蘇男到案。

▲蘇男手提2大桶，直奔養生館找黃女，隨後便點火將人燒成焦屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

養生館騎樓的監視畫面曝光，透過畫面可以看到，蘇男凌晨近3時，緩慢走向養生館，仔細一看，他的右手提著2大桶裝滿汽油的水桶。事發當時，一名養生館員工見狀立刻將他阻擋在門口，2人交談不久後便雙雙進到養生館內。2人進到屋內後的過程，便不得而知，而不久後，就見到蘇男匆忙跑出養生館，隨後逃逸無蹤。

▲蘇男手提2大桶，直奔養生館找黃女，隨後便點火將人燒成焦屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，50歲的蘇男與小他28歲的黃女有感情糾紛，過去他就曾多次到黃女工作的養生館大鬧，讓養生館員工不堪其擾，報警處理。沒想到，蘇男17日凌晨3點多竟拿著汽油桶跑到養生館，一進去就大喊，「我要找16號」，正當黃女同事要打電話通知時，蘇男突然就朝對方潑一桶汽油。

蘇男潑完汽油後，提著另一桶直奔2樓，找到黃女後便一把朝她身上潑灑，隨後不顧對方大聲求饒，直接點火，眼睜睜看著黃女被燒成火球後，逃逸無蹤。

目擊員工說，蘇男拿著汽油與打火機威脅眾人，要跑上樓找黃女談判，雖然一度試圖將蘇男攔下，卻被對方潑得一身汽油，還拿著打火機威脅不讓他上去就要直接點火，眼見蘇男衝上二樓，自己見狀不對便趕快衝下來報警。

▲黃女被發現時全身燒焦，另外有2名住戶送醫。（圖／記者游宗樺攝）

這起案件，造成黃女被活活燒死，另外還有一名住在8樓的住戶因受到驚嚇跌倒受傷，被送往新光醫院救治暫無大礙。警方目前已調閱附近監視器，並循線追查，將盡快將蘇男逮捕到案。

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