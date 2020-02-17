大眼美照曝光！22歲苦命越南妹遇冷血大叔　120秒烈焰焚身慘成焦屍

▲愛不到22歲女，冷血大叔暗夜提汽油將她燒成焦屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北蘆洲一名蘇姓男子與養生館一名越南籍黃姓女子有感情糾紛，竟在17日凌晨持汽油朝對方潑灑，隨後點火，黃女慘被燒成焦屍，而蘇男則逃逸無蹤。黃女照片事後曝光，可以看見她有雙玲瓏大眼，長相相當甜美可愛，但如今卻遭受不幸，也讓人不勝唏噓。

據了解，50歲的蘇男與小他28歲的黃女有感情糾紛，過去他就曾多次到黃女工作的養生館大鬧，讓養生館員工不堪其擾，報警處理。沒想到，蘇男17日凌晨3點多竟拿著汽油桶跑到養生館，一進去就大喊，「我要找16號」，正當黃女同事要打電話通知時，蘇男突然就朝對方潑一桶汽油。

蘇男潑完汽油後，提著另一桶直奔2樓，找到黃女後便一把朝她身上潑灑，隨後不顧對方大聲求饒，直接點火，眼睜睜看著黃女被燒成火球後，逃逸無蹤，前後時間不到2分鐘，黃女就慘遭毒手。

黃女照片事後曝光，只見照片中的她有雙玲瓏大眼，笑容相當甜美可愛，而她年僅22歲就隻身來台工作，如今最因為感情糾紛遭受不幸，也讓人不勝唏噓。

這起案件，造成黃女被活活燒死，另外還有一名住在8樓的住戶因受到驚嚇跌倒受傷，被送往新光醫院救治暫無大礙。警方目前已調閱附近監視器，並循線追查，將盡快將蘇男逮捕到案。

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