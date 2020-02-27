醫事人員出國禁令引反彈！基護工會提3訴求：人力不足才是防疫漏洞

▲台北市醫師職業工會和台灣基層護理產業工會到疾管署抗議。（圖／記者徐斌慎攝）

記者趙于婷／台北報導

為因應新冠肺炎防疫，衛福部部長陳時中日前宣布實施醫事人員出國禁令，引發不少醫護反彈。台灣基層護理產業工會今（27）日痛批「醫護出國要報准才能去，等於授權讓醫院管制長期過勞的醫護休假」，更直指出國禁令只是假議題，政府應正視長期下來的人力問題，人力不足才是防疫漏洞。

護理產業工會護理師吳嘉綾指出，從SARS、八仙塵暴都已經明顯反映出平時醫療人力吃緊的問題，這次的新冠肺炎危機更甚以往，若疫情加重長期過勞問題和身心負擔，如果未來爆發離職潮，只會形成更大的防疫困境，政府也不應該把權力放給雇主，因為「平時生病請假都不可能了，何況是對醫護來說已經是很奢侈的休假出國。」

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而對於醫事人員出國禁令一事，吳嘉綾說，醫護都非常願意配合防疫工作，但管制醫護休假出國，政府應該要有配套和補償，尤其對於人力短缺問題應該更積極補足。公會也對此提出3大訴求，要求「全台被管控的醫護給予減稅、醫護預定出國計劃被打斷全額補償、任何防疫自主隔離價應比照SARS給予公假。」

另外，工會也呼籲， 應就醫療法第46條，要求雇主應該規定醫療財團法人提撥年度醫療收入結餘20%以上用於補足護理人力，辦理成果除了必須公告之外，也應該要納入醫院評鑑，辦理績效優良給予獎勵，但若沒辦理或經勞動檢查確定違反勞基法、導致醫護過勞或工傷事情，就必須降級懲處。