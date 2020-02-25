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義大利封12城「超市貨架全掃空」　口罩炒價一盒3200元…10年庫存秒殺！

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▲新冠肺炎，新冠病毒，義大利，封城。（圖／路透社）

▲新冠肺炎在義大利迅速擴散。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎肆虐，僅次於中國、南韓的第三大疫區就屬義大利，截至目前已傳出229確診、7死的案例，對此義大利政府宣布12城封鎖，倫巴底更關閉所有公共場所，預計至少持續到3月1日，同時取消大型活動。原本曾是歷史文化、觀光勝地的義大利，如今卻成為半個死城，路上車水馬龍場景不復見。

綜合外媒報導，目前義大利疫情最嚴重的倫巴底、威尼托大區應是觀光季節，尤其米蘭時裝周、威尼斯嘉年華都是在時間舉辦，卻沒想到遇到新冠肺炎大爆發，除了許多時尚品牌取消、或改為視訊走秀外，球賽、嘉年華等也都決定取消，其中區域內的義大利甲級足球聯賽（Serie A暫停運作一個星期，直到3月1號「再視疫情狀況宣布重啟」。

▲新冠肺炎，新冠病毒，義大利，封城。（圖／路透社）

▲義大利民眾開始掃購囤積民生用品。

23日義大利疫情爆發初期，當局決定封鎖10城出入境，卻沒想到直至25日已到229確診、7死的狀況，於是變成12城封鎖。當地民眾對於疫情爆發感到相當恐慌，然而政治人物卻持續唇槍舌戰，在野黨批執政者「未察覺嚴重性」，而義大利所公布的數據則是每區自行公布，並未由官方統一公布，導致當地媒體報導數據不一。

此外，義大利當局針對北部地區的進行緊急措施，卻未有實際政策，導致民眾囤積麵條、罐頭、口罩，僅剩少數人呼籲「千萬要冷靜」，甚至出現被炒價至一盒100歐元（約台幣3285元）的狀況。而在近日的義大利街道，也幾乎相當冷清，外出者幾乎都戴上口罩，就是擔心新冠肺炎持續在義大利失控。

義大利總理孔蒂日前出面表示，在非常時期希望可以先放下政治分裂，先配合政府防疫，但仍遭到極右派的薩爾瓦尼砲轟。目前歐盟同樣關注義大利疫情，歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，正密切關注義大利局勢，並讚揚義大利當局迅速採取有效行動。

▲新冠肺炎，新冠病毒，義大利，封城。（圖／路透社）

▲義大利實行12城封鎖，夜晚街道門窗緊閉。

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