　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主管下令「戴手術手套上班」　員工傻眼：乾脆穿防護衣...網全幫QQ

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲主管下令「戴手術手套上班」　員工傻眼：乾脆穿防護衣...網全幫QQ。（圖／翻攝自爆料公社）

▲主管規定在辦公室戴手套。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看新冠肺炎持續延燒，不少公司行號也祭出規定，要求員工配合，一起防堵疫情。一名網友今發文透露，現在公司上層竟要求，上班要戴手術手套，讓他傻眼質疑，是否矯枉過正了。

網友在爆料公社App提到，由於疫情緣故，公司之前就要求大家戴口罩上班，這項規定他覺得還算合理，沒想到現在竟加碼「戴上手術手套」。

請繼續往下閱讀...

他透露，自己只是在保全公司上班，並不是醫護人員，「我們要不要穿防護服算了？一整個白眼。」對此，網友們也全看傻，紛紛回應「記得穿尿布」、「辛苦了」、「如果不是在醫療院所執勤，手套應該不用啊」、「有事嗎」、「手套摸東摸西也沒用，重點是勤洗手」。

▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

台大公共衛生學院黃俊豪副教授曾提到，若民眾過度恐慌，可能增加無助感，甚至視感染為宿命，反而降低防疫行為；正確洗手、勿接觸眼口鼻，才是最佳方法，對防疫一定有效。

皮膚科醫師也強調，不需要一直戴著口罩；另外，若長時間戴口罩，不要使用滋潤度太高的保養品、盡量不要帶妝、更不要上濃妝；當然，也要找適當時機摘除口罩通風透氣，若覺得口罩耳掛彈力帶長期壓迫不適，可用紗布墊住耳後再戴。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
第32例是非法外籍看護！還到另一家醫院工作　將公布2/16-
劉真搶救20天…臉書突發151字心路歷程　網一看淚崩
非常不利舉行大型活動　陳時中：不要讓媽祖憂心
醫院探病新規定！訪客「限時段」探病2名、陪病1名
快訊／防疫優先！蔡英文宣布：暫停5月就職典禮籌辦工作
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住院醫師「一整年只有10天沒進醫院」　爆氣揭2點：防疫爛到不可思議

自備塑膠椅！阿嬤每天「坐鎮超商」買酒精　他3天觀察排隊陣容...傻眼了

藥局0排隊！士林哥順路買2個「是神明口罩」超意外　網羨慕炸：有戴有保佑

藥局限購1瓶！180元買酒精...回家一噴「味道像米酒」　她苦笑：484被盤了

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...20天事件始末一次看

境內感染累積16例「最大家庭群聚」　台灣32個案關係一張圖看懂！

「狂囤千片口罩」1人給1盒　嗜血同事轟自私！過敏哥反擊…主管急傳對不起

顏清標停辦起駕宴「捐3千萬給疫情指揮中心」　陳時中回應了

「瑞德西韋」將在台臨床試驗！已與美FDA接洽...將篩選適合者

避免群聚感染疫情　桃園80間宗廟開會決定取消或延期大型活動

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

境內感染累積16例「最大家庭群聚」　台灣32個案關係一張圖看懂！

「狂囤千片口罩」1人給1盒　嗜血同事轟自私！過敏哥反擊…主管急傳對不起

顏清標停辦起駕宴「捐3千萬給疫情指揮中心」　陳時中回應了

「瑞德西韋」將在台臨床試驗！已與美FDA接洽...將篩選適合者

避免群聚感染疫情　桃園80間宗廟開會決定取消或延期大型活動

非法外籍看護遭案27傳染　指揮中心擬公布2/16-2/24院外活動足跡

雲林青農不惜吃老本　貢獻整年度稻米收入籌建牛棚安置退休耕牛

主管下令「戴手術手套上班」　員工傻眼：乾脆穿防護衣...網全幫QQ

foodpanda打造電商平台！「熊貓嚴選」雙北搶先上線　最快20分鐘送到家

鎮瀾宮堅持大甲媽遶境　台中民進黨議員：請市府卡補助款

境內感染累積16例「最大家庭群聚」　台灣32個案關係一張圖看懂！

「狂囤千片口罩」1人給1盒　嗜血同事轟自私！過敏哥反擊…主管急傳對不起

柯文哲突現身立院開黨政會報　民眾黨將海選覓人才推薦監委

快訊／萬金石馬拉松315如期舉行　參加人數「砍半」6千人退賽

小偷趁疫情躲無人商場　「把店當自己家」白吃白喝爽住10天

殭屍追殺「8歲童星嚇到不敢說話」　《戰慄糖果屋》女巫原型解密：星戰黑武士

豐盟、全國數位跨區經營案趕進度！NCC邀申請人說明

許瑋甯曝與男友散步8小時「手都沒牽！」　交往後才知原因：早知道不問

獨／轎車遭對向車擊落半毀　路過阿婆看一眼飄走！通知到案大驚：為何是我？

電視劇解禁了！陸有限度開放拍攝　廣電總局：積極引導防疫題材創作

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

快訊／新冠肺炎再添1例！

好市多愣見「檳榔量販包」！真相超驚喜

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

大甲媽「3條件」如期遶境　先停辦起駕宴

台灣「無肺炎症狀確診」比例驚人　揭關鍵抗疫3部曲

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

網憂金融危機　曝產線情況：耗材也開始缺

保生大帝也取消！醫護粉專籲放過媽祖

27歲男「沒車沒房、存款10萬」算慘嗎？

更多熱門

相關新聞

柯文哲爆料蔡英文就職地點　總統府行文時早告知考量疫情

柯文哲爆料蔡英文就職地點　總統府行文時早告知考量疫情

台北市長柯文哲26日出席活動時，又爆中央的料，透露總統蔡英文520就職典禮打算辦在台北流行音樂中心。據了解，當初總統府行文給市府的公文中，早就載明「屆時如遇天災或疫情嚴峻等不可抗力因素，將取消借用」。

日、韓疫情是托夢！　醫曝「5事實」神明眷顧台灣

日、韓疫情是托夢！　醫曝「5事實」神明眷顧台灣

高嘉瑜回應謠言：有說「唱歌好聽」才是真的

高嘉瑜回應謠言：有說「唱歌好聽」才是真的

台鐵陳報　紅外線測溫儀添購計畫

台鐵陳報　紅外線測溫儀添購計畫

防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

關鍵字：

手術手套上班戴口罩洗手新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面