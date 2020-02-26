主管下令「戴手術手套上班」　員工傻眼：乾脆穿防護衣...網全幫QQ

▲主管規定在辦公室戴手套。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看新冠肺炎持續延燒，不少公司行號也祭出規定，要求員工配合，一起防堵疫情。一名網友今發文透露，現在公司上層竟要求，上班要戴手術手套，讓他傻眼質疑，是否矯枉過正了。

網友在爆料公社App提到，由於疫情緣故，公司之前就要求大家戴口罩上班，這項規定他覺得還算合理，沒想到現在竟加碼「戴上手術手套」。

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他透露，自己只是在保全公司上班，並不是醫護人員，「我們要不要穿防護服算了？一整個白眼。」對此，網友們也全看傻，紛紛回應「記得穿尿布」、「辛苦了」、「如果不是在醫療院所執勤，手套應該不用啊」、「有事嗎」、「手套摸東摸西也沒用，重點是勤洗手」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

台大公共衛生學院黃俊豪副教授曾提到，若民眾過度恐慌，可能增加無助感，甚至視感染為宿命，反而降低防疫行為；正確洗手、勿接觸眼口鼻，才是最佳方法，對防疫一定有效。

皮膚科醫師也強調，不需要一直戴著口罩；另外，若長時間戴口罩，不要使用滋潤度太高的保養品、盡量不要帶妝、更不要上濃妝；當然，也要找適當時機摘除口罩通風透氣，若覺得口罩耳掛彈力帶長期壓迫不適，可用紗布墊住耳後再戴。

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