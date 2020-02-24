血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...20天事件始末一次看

▲ 2月10日凌晨，在海基會、華信、台商的合作下，藥順利送到血友病童母親的手上 。（圖／姚人多臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

「千里送藥」滯留湖北血友病童與其馬姓母親今（24）日晚間，將搭乘長榮航空自成都返台。回顧20天來的風波，從病童母向外求援，海基會、台商協力送藥，到後來輿論大逆轉，《ETtoday新聞雲》記者整理出時間軸，讓大家一次看清事件始末。

2月5日／血友病童困大陸！家屬求救：藥快吃完了

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14歲重型血友病童1月中與母親，前往大陸湖北武漢省探親，原預計1月底回台，沒想到遇上武漢封城，由於必須固定使用藥物，且身上準備的藥量已快用完，所以家長著急向海基會求助。當時，陸委會主委陳明通也證實，的確有該名案例，接獲求助後，已有醫院協助提供藥物，相關單位都會持續積極關懷。

2月6日／血友病童不在「首批包機名單中」

首批武漢包機3日抵台後，外界發現，該名血友病童並未在其中。眼看輿論四起，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文強調，名單中有一位血癌病友，已經回台灣了，至於該病童「我們沒有找到名單」。

針對包機名單爭議，陸委會處長蔡志儒坦言，首批包機並不是按照陸委會要求，以老弱、長期用藥迫切、短期出差旅遊的人為優先，「名單不是很理想。」

▲首批武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）

2月6日／指揮中心即刻投入協助，但病童卻拿不到藥

衛福部和該病童看診的醫院獲報後，有立即投入協助，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，仍無法送到患者手中，狀況令人堪憂。而當時病童身上的藥，最多只能撐到2月9日、10日

當天早上，行政院長蘇貞昌也明確指示，第二波包機名單以「弱勢、防疫優先」，相關名單要在起飛前一天完整提供。

2月8日／《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問到病童母親 稱：原要搭首批包機返台

男童母親透露，兒子先天性第八凝血因子缺乏，需要每週打一次針劑，若是出血或有什麼狀況，會影響生命安全。

事實上，他們原本打算搭第一批包機返台，但當時他們距離太遙遠，加上想進到武漢，先得出具身體檢測證明及社區證明，還要簽署承諾書，同時受到封城影響，交通上也須申請通行證，「前往武漢的路上還有很多關，所以來不及趕上第一架飛機。」

▲弟弟的救命藥。（圖／讀者提供）

2月8日-10日／千里送藥「高雄→桃機→鄭州→武漢」 海基會、熱血台商接力...飛車送達

眼看這位小朋友的救命藥僅剩一次量，經過海基會副董事長姚人多幾天來全力協調，及熱心的台商義無反顧的投入協助，最後終於透過海基會、華信、台商系統三個管道無時差整合，完成此次千里送藥的行動。

據悉，海基會動用三個處級單位的緊密合作，文教處負責跟華信聯絡，制定運送計畫；法律處負責跟家長連繫拿藥；而經貿處則跟台商協會聯繫。

2月8日晚上，海基會同仁親自南下高雄，專程跟病童的父親拿針劑。2月9日，海基會同仁將針劑送至桃園機場，交給華信航空負責的同仁，班機於當天下午1時25分飛抵鄭州。接著鄭州台商協會派專人至機場，華信交付針劑，隨即上高速公路，直奔河南湖北交界。

後來，湖北荊門台商協會會長簡俊男約晚間9點，在河南湖北交界與鄭州台商協會交接2針劑，緊接著火速飛車，約10日凌晨，將藥送至血友病小朋友住處，再自行開120公里返回自家。

▲針劑以保冷袋裝載，而千里送藥光車程，就需5至6小時之久。（圖／讀者提供）

2月10日／高醫給2劑藥物應急：健保卡事後再補登

收治男童的高醫表示，弟弟從小就在高醫接受治療，自2019年12月開始使用皮下注射雙特異單株抗體治療， 每週注射一次，此治療方式可預防出血，若中斷治療，則可能造成關節、甚至全身出血的危險性，「針劑要價不斐，考量男童生命安危，院方特別通融，事後補登錄健保卡同意優先給藥。」

2月16日／血友病童母親是陸配！臉書感謝信曝光...網戰爆

有網友在PPT貼文爆掛，曝光病童母親在臉書的「公開感謝信」和動態時爆內容。信中表示，她春節前帶著小孩，回湖北看望重病的父親，因當初不知道病毒消息及嚴重程度，僅帶三劑藥，不料遇上封城，除了解釋趕不上第一班包機外，她也感謝各方人士協助，先解決孩子的用藥問題。

然而，除了這封感謝信外，病童母親不僅被挖出是陸配，轉發的「我是中國人」文章，還有鮮奶比台灣好喝」等言論，也一併被翻出。廣大網友一夕間從同情轉為憤怒，在網上大肆抨擊與撻伐。

▲血友病童媽媽臉書貼文。（圖／翻攝自PPT）

2月22日／救命藥再告罄！血友病童母急了...籲盡快發武漢包機

台企聯22日深夜緊急發出聲明，表示收到病童母親馬女士的反映，因其子病重，迫切希望早日回台，呼籲「救救孩子，盡快再發武漢包機」。馬女士也心急透露，2月28日，孩子將進入待藥危險期。

2月23日／病童母再度求救！陳時中：可以用到3/28

看到大陸全國台企聯深夜發的聲明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，有開了4劑，可以用到3月28日。同天下午，海基會發言人蔡孟軍表示，將持續與家屬保持聯繫，視情況提供必要的協助。

不過，針對指揮官陳時中「已開第二批藥物」的說法，荊門台商協會會長簡俊男23日回應，第二批所開的4劑藥物還未確定配送方案，所以還沒送到湖北荊門，加上血友病童手上藥物已經打完，28日將進入待藥危險期。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

2月23日／前外交官指病童是中國籍！陸委會：一家三口都中華民國國籍

「千里送藥」14歲血友病童的馬姓母親備受矚目。前外交官劉仕傑在臉書發文分享，表示「血友病童並沒有台灣國籍，他是徹頭徹尾的中國人。」對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正打臉，直言網路說的都有點扭曲，不是事實。

邱垂正強調，血友病童以及他的父親、母親都有中華民國國籍，也都持有身分證，「媽媽原是陸配依親，後來取得國籍，爸爸則就是台灣人。」

2月24日／滯武漢血友病童要回來了！今晚搭長榮從成都返台

武漢封城已1個月多，今最新政策公佈，滯留在漢外地人員可出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，維持安全有序原則。而大家最關心的血友病童與其母親，將搭乘長榮航空BR-766的航班，預計晚間7時15分自成都雙流機場起飛，晚10時40分左右抵達桃機。

據了解，血友病童與母親23日晚間11點左右從湖北荊門出發，由荊門的台辦人員駕車載著兩人，走了將近1000公里的路，耗費近12個小時，24日中午抵達四川成都，目前已在成都機場準備辦理登機手續。

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