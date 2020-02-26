住院醫師「一整年只有10天沒進醫院」　爆氣揭2點：防疫爛到不可思議

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

自從疫情指揮中心搬出「醫事人員禁出國」後，許多醫護從業人員心中怒火被引爆，紛紛趁機宣洩長期積累的怨懟。一名住院醫師25日上午發文透露，他除了10天特休外，每天都到醫院上班；然而新冠肺炎擴散後，他就對國家的防疫政策失去信心，更心寒直言「爛到一個不可思議。」

「其實我不明白，為什麼這種政策，有人可以挺得下去？」這名醫師在dcard娓娓道來，解釋為何被剝奪特休，會讓醫師們群起憤慨，他目前在北部當住院醫師，過去兩年裡，他除了特休外，沒有任何一天不到醫院上班，而且周末也一定會查房，看看病人狀況如何。

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醫師提到，平常上班他們5點要看病歷，差不多4點就到醫院了，查完房再進開刀房，據他的iPhone記錄，平均晚上9點半從開刀房離開，「9點半下刀，你們覺得我就下班了嗎？我還必須到病房，處理我在開刀房沒處理的事，補病歷、補order，處理白天開刀沒辨法看的新病人，大約11點能忙完，如果值班就乖乖在醫院忙一整晚，沒值班就回家，開始準備晨會，寫paper弄年會、弄報告；隔天，3點半的鬧鐘會準時響起，催著你到醫院。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他接著說，一個禮拜上7天班，平均週工時近110小時，「然後...我換來的整年特休只有10天，這10天，還要先跟醫院1年前說好，我想放什麼時候，你覺得這10天對我多重要？」

不僅如此，醫師對於口罩政策也頗有微詞，「我每天被配給一個口罩，而且要到了醫院才拿得到，同時進出醫院都需要戴，所以他發給我的那個口罩，不論我中間接觸新冠、肺結核、流感，通通得戴著它，把那充滿各樣細菌病毒的口罩放在家裡，不然第二天我還進不了醫院、上不了班。」

原po怒道，「現在，你還要我不能出國...憑什麼？你限制如此基本重要的權利，有什麼補償嗎？你有補我訂的飯店機票local tour的錢嗎？你有補我不能去蜜月的損失嗎？況且，這天下除了日本大陸南韓外，有什麼地方比我上班危險？我上班的防護都不夠了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

另外，對於網上一些酸民反嗆，「不爽不要做」等言辭，他直回，「對，我喜歡這提議，等我有外科專科，不等我能考gs，我就直接去醫美開美容刀，明年我就不幹了，不需要你們來說。這行根本不是人待的，少幾個外科醫師，你們將來沒人幫你們開刀，關我屁事，反正我一定找得到人。」

網友們看完也紛紛感嘆，「唉唉醫生辛苦了」、「我也不支持，這麼做只會有反效果，還不如多補助醫療人員」、「醫事人員的福利長期不受重視，這種時候缺人，才在共體時艱，感謝醫事人員燃燒自己照亮別人？醫事人員也是一般人，領著月薪，不是只靠熱誠吃飯」、「補償還是要做啦」。

不過，衛福部後續解釋，限令以醫院第一線人員為主，診所不此限，疫情險峻的中港澳嚴格禁止前往，其他旅遊警示區需報准。

另外，中央流行疫情指揮中心25日與各級醫院代表開會研商，會議後初步共識將情況分為兩類，一類是成為第三級旅遊警示地區必須禁止前往，除有特例，必須經過衛福部同意；第二種為第一級、第二級旅遊警示地區，必須經過所屬醫院同意才能前往；允許前往評估主要以會議、公務等其他特殊原因。經過同意出國，必須按照指揮中心該地區規定接受居家檢疫、自主健康管理14天，並且不得從事醫療工作。



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