　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住院醫師「一整年只有10天沒進醫院」　爆氣揭2點：防疫爛到不可思議

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼醫生，醫療，手術，醫病關係，醫療糾紛。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

自從疫情指揮中心搬出「醫事人員禁出國」後，許多醫護從業人員心中怒火被引爆，紛紛趁機宣洩長期積累的怨懟。一名住院醫師25日上午發文透露，他除了10天特休外，每天都到醫院上班；然而新冠肺炎擴散後，他就對國家的防疫政策失去信心，更心寒直言「爛到一個不可思議。」

「其實我不明白，為什麼這種政策，有人可以挺得下去？」這名醫師在dcard娓娓道來，解釋為何被剝奪特休，會讓醫師們群起憤慨，他目前在北部當住院醫師，過去兩年裡，他除了特休外，沒有任何一天不到醫院上班，而且周末也一定會查房，看看病人狀況如何。

請繼續往下閱讀...

醫師提到，平常上班他們5點要看病歷，差不多4點就到醫院了，查完房再進開刀房，據他的iPhone記錄，平均晚上9點半從開刀房離開，「9點半下刀，你們覺得我就下班了嗎？我還必須到病房，處理我在開刀房沒處理的事，補病歷、補order，處理白天開刀沒辨法看的新病人，大約11點能忙完，如果值班就乖乖在醫院忙一整晚，沒值班就回家，開始準備晨會，寫paper弄年會、弄報告；隔天，3點半的鬧鐘會準時響起，催著你到醫院。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他接著說，一個禮拜上7天班，平均週工時近110小時，「然後...我換來的整年特休只有10天，這10天，還要先跟醫院1年前說好，我想放什麼時候，你覺得這10天對我多重要？」

不僅如此，醫師對於口罩政策也頗有微詞，「我每天被配給一個口罩，而且要到了醫院才拿得到，同時進出醫院都需要戴，所以他發給我的那個口罩，不論我中間接觸新冠、肺結核、流感，通通得戴著它，把那充滿各樣細菌病毒的口罩放在家裡，不然第二天我還進不了醫院、上不了班。

原po怒道，「現在，你還要我不能出國...憑什麼？你限制如此基本重要的權利，有什麼補償嗎？你有補我訂的飯店機票local tour的錢嗎？你有補我不能去蜜月的損失嗎？況且，這天下除了日本大陸南韓外，有什麼地方比我上班危險？我上班的防護都不夠了。」

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

另外，對於網上一些酸民反嗆，「不爽不要做」等言辭，他直回，「對，我喜歡這提議，等我有外科專科，不等我能考gs，我就直接去醫美開美容刀，明年我就不幹了，不需要你們來說。這行根本不是人待的，少幾個外科醫師，你們將來沒人幫你們開刀，關我屁事，反正我一定找得到人。」

網友們看完也紛紛感嘆，「唉唉醫生辛苦了」、「我也不支持，這麼做只會有反效果，還不如多補助醫療人員」、「醫事人員的福利長期不受重視，這種時候缺人，才在共體時艱，感謝醫事人員燃燒自己照亮別人？醫事人員也是一般人，領著月薪，不是只靠熱誠吃飯」、「補償還是要做啦」。

不過，衛福部後續解釋，限令以醫院第一線人員為主，診所不此限，疫情險峻的中港澳嚴格禁止前往，其他旅遊警示區需報准。

另外，中央流行疫情指揮中心25日與各級醫院代表開會研商，會議後初步共識將情況分為兩類，一類是成為第三級旅遊警示地區必須禁止前往，除有特例，必須經過衛福部同意；第二種為第一級、第二級旅遊警示地區，必須經過所屬醫院同意才能前往；允許前往評估主要以會議、公務等其他特殊原因。經過同意出國，必須按照指揮中心該地區規定接受居家檢疫、自主健康管理14天，並且不得從事醫療工作。
 

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
快訊／花蓮近海13:34有感地震！最大震度4級
血友病童與媽媽武漢返台　二採結果出爐！
快訊／新冠肺炎再添1例！新北群聚案27外籍看護染病
LIVE／遶境是否停辦？　指揮中心說明宗教活動規定
侯友宜下令：新北各級學校停止畢業旅行　避免群聚感染
新iPhone六種配色曝光！　造型類似iPhone 8
S Hotel才爆資遣！直擊內部營運現況GG…汪小菲回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣第31確診「本土案例佔一半了」　個案關係懶人包一次看清楚！

醫護禁出國只是導火線！護理師「像還上輩子的債」...曝心寒內幕：很可悲

桃園豆花攤「請醫護免費吃」...還可外送　霸氣宣言網推爆：超暖又有氣度

影／遶境「信徒共食+同車同住」...網急喊母湯　內行曝2情景更驚悚！

「台灣防疫太厲害了」來台日人坦言...機場水準有差！　網卻鼻酸：邊緣太久

大甲媽祖「遶境精簡」如期舉行　王惠美：尊重中央防疫中心決定

快訊／花蓮近海猛一晃！13:34規模4.7有感地震　最大震度4級

指揮中心：伊朗旅遊疫情建議「升第二級警示」　

血友病童與母「二採均陰性」　將送集中檢疫所完成14天隔離

快訊／新冠肺炎再添1例！新北群聚案27外籍看護染病

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

大甲媽祖「遶境精簡」如期舉行　王惠美：尊重中央防疫中心決定

快訊／花蓮近海猛一晃！13:34規模4.7有感地震　最大震度4級

指揮中心：伊朗旅遊疫情建議「升第二級警示」　

血友病童與母「二採均陰性」　將送集中檢疫所完成14天隔離

快訊／新冠肺炎再添1例！新北群聚案27外籍看護染病

LIVE／大甲媽遶境是否下令停辦？指揮中心13:30說明宗教活動規定

大甲媽、白沙屯媽遶境　雲林縣長張麗善：尊重！將盡地主之誼

品牌廠產線「庫存到極限」…耗材也開始缺！網憂金融危機：崩盤躲不了

區公所幫倒垃圾！　他揭「下機→居家檢疫14天出關」全紀錄：苦悶但值得

疫情繼續燒！　星宇再宣布：澳門航線延後至5/1才逐步恢復

不斷更新／泰國新增3例「境內40確診」　其中2病患曾到北海道旅遊

台股收盤下跌106點！蘋概三王跌逾1%　台股收11,433點

大甲媽祖「遶境精簡」如期舉行　王惠美：尊重中央防疫中心決定

不知印巴關係？川普誇「美國跟巴基斯坦很好」　上萬印度民眾沉默了

中職／富邦1下中心打線連3安串連　1局3比0領先英雄

日職／張奕26歲生日對西武獅3局失1分　兩度雙殺解危

經紀人提倡抗疫　歌手呂學翰登「新北市長侯友宜IG」

快訊／花蓮近海猛一晃！13:34規模4.7有感地震　最大震度4級

偷吃許志安遭換角　黃心穎《法證先鋒IV》角色由「甜美系女星」接手！

28年前全台最高建物沒落！頂樓開價2.2億砍剩1.38億　靜待有緣人　

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

好市多愣見「檳榔量販包」！真相超驚喜

大甲媽「3條件」如期遶境　先停辦起駕宴

台灣「無肺炎症狀確診」比例驚人　揭關鍵抗疫3部曲

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

保生大帝也取消！醫護粉專籲放過媽祖

27歲男「沒車沒房、存款10萬」算慘嗎？

抗煞護接任務秒拿證件　接回血友病童

首例強制安置！北市1名居家檢疫者「第二次趴趴走」被逮

更多熱門

相關新聞

投入核技術！防護服滅菌2周→1天

投入核技術！防護服滅菌2周→1天

「最緊缺的還是醫用防護服。」新冠疫情下，各地醫療物資需求進入「戰時模式」，而「核技術」的投入大幅縮短了醫用防護服的生產週期。被業內人士喻為「就像曬太陽」的輻照滅菌，將醫用防護服滅菌耗時從2周縮短到一天，且沒有殘留問題，也不會有放射性污染。

沒戴口罩被綑綁！陸公安部回應了

沒戴口罩被綑綁！陸公安部回應了

安倍：2周內大型活動考慮取消或延期

安倍：2周內大型活動考慮取消或延期

越南挑戰賽延至6月　後續比賽變數多

越南挑戰賽延至6月　後續比賽變數多

直播主賣口罩栽了！他狂嗆：我是發國難財達人

直播主賣口罩栽了！他狂嗆：我是發國難財達人

關鍵字：

醫護人員禁出國住院醫師外科新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面