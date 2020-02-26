被葉金川點名少說話　柯文哲：我那個學長又怎麼了

▲柯文哲出席「東區2.0新新公園水森活」啟用典禮。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台北市長柯文哲對疫情發言頻惹爭議。時任衛生署長、抗SARS專家葉金川認為，柯文哲應少講話。對此，柯文哲26日出席新新公園啟用典禮則問，「我那個學長又怎麼了？」

對於葉金川要他少講話，柯文哲，好啦、好啦上工。他笑稱，開幕第一天不要把我的花都踩掉，今天不是沒有訪問嗎？

面對媒體頻頻追問葉金川的發言，柯文哲反問「那個學長又怎麼了？為什麼？」被問到會聽他的話嗎？柯文哲說，「學長對我很好啊，有什麼問題。」

對於陳時中被柯文哲嗆「順時中」回擊稱就當笑話來看對。柯文哲僅說，「那也很好啊」。

至於台北市聯合醫院和平婦幼院區是否將成為應變中心，以及媽祖遶境是否成為防疫破口等問題，柯文哲並未回應。

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