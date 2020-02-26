「民眾黨海選監察委員人才」　柯文哲：3/10推薦給總統府

▲柯文哲首次到台灣民眾黨團開會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨26日召開例行黨政會報，黨主席柯文哲今天中午現身立法院黨團辦公室。會後黨團副主任柯昱安轉述，會中討論政黨推薦監委一事，台灣民眾黨透過展開海選方式找尋資歷符合、能推薦的監委人才，近期就會對外公告辦法，預計收件到3月2日，3月10日送出名單。

比照民進黨、國民黨運作，民眾黨選在每周三舉行例行黨政回報，有別過去在忠孝東路黨部辦公室舉辦，今天改到民眾黨立法院黨團辦公室舉辦。《ETtoday》記者也捕捉到柯文哲出席會報的畫面，除了5名黨籍立委、黨團幹部外，祕書長張哲揚也率黨部幕僚出席。

針對會議內容，柯昱安表示，關於海選監委方面，民眾黨會採取過去常用的海選一途，上網徵才，預計這1、2天就會對外公告規則辦法，預計收件到3月2日，3月10日送出名單。柯文哲說，透過遴選機制產生推薦人選，推薦給總統府，這是今日會議討論主要內容。

至於會推薦幾人，柯昱安說，通常是按照政黨機制走，收件後經黨的中央委員面試，預計監委推薦1到2人、考委1人；至於柯文哲是否會親身參與面試，柯昱安說，柯文哲也是中央委員之一，除了中央委員評分外，黨籍立委也會參與。

