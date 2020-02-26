柯文哲再爆料：蔡英文520總統就職典禮地點在「北流」

▲柯文哲出席「東區2.0新公園水森活」啟用典禮。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲連日為是否公開疫情槓上中央，他在26日上午出席活動時再度爆中央的料，他透露總統蔡英文520就職典禮打算辦在台北流行音樂中心，但因為牽涉到疫情問題，所以他也不曉得（是否有變數）。

柯文哲26日出席新新公園啟用典禮，他在致詞時強調，東區門戶是他第二任最大重點，花很多力氣做大的建設，他認為，未來三年變化最大就在這個地方，高鐵到宜蘭應該是會做，板南線延伸到汐止也會做，基隆輕軌應該會在汐止銜接，所以南港應該成為台灣東北區的交通樞紐，特別是客運轉運站都在南港車站旁邊，從宜蘭一直到石門要進出都會在南港。

柯文哲說，交通中心之下要思考說，其實希望北台灣生技基地在這，包括中央研究院、國家生技園區、台北市生技園區大樓，國家生技研究園區聯外道路「南港隧道」是一定會開工，按部就班在做。

柯文哲並預告，將來北市衛生局會搬來這，衛福部、食藥署，加上日後的北市衛生局，北台灣生技產業研發大概都在此地，透過高鐵跟竹北量產的基地連結，國家會展中心也成立，台北流行音樂中心則是大概6月正式開幕，柯話鋒一轉說，「不過在之前應該總統就職典禮打算在北流辦，有這個計畫，不過現在牽涉到疫情」，所以不曉得，總之北流會是重點，只要開幕人流就相當大。

柯文哲提到，整個南港地區以空照圖看，量體在未來五年增加太大，應該增加增加，所以南港瓶蓋工廠保留最大綠地在戰略上是對的，從南港公園、南興公園，玉成公園道，加上最大的新新公園做起來。另外，南港空中步道已經規劃差不多了，從綠廊一直到松山，整片在都市計畫都做好了，將來一步一步串起來。

柯文哲自豪地說，除了紐約空中鐵道公園（High Line Park）之外，「我看會是全世界最大的規模」，信義區也想做空中走廊，但當時控制力不強，企業沒有那麼合作，但南港有良好的規劃，企業也相當合作，因此南港地區空中走廊會做起來。