台南景點買米血！黑心闆娘不標價「擅自加菜」　他一算驚呆…差點傻掏590元

▲原PO到台南億載金城，差點多花近200塊的冤枉錢。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

觀光地區常有耳聞黑心商家，大部分都是不標價錢，或是份量少得可憐。一名網友日前到台南億載金城遊玩，看到軍艦旁一間黑輪米血店沒標價，問了部分價錢後覺得還可以，就點了幾樣點心。最後結帳時，意外發現老闆娘根本多收了195元，「各位以後要特別注意，要不是差得太離譜，很可能就直接付錢了。」

這位男網友在《爆料公社》的臉書粉絲專頁貼文，「台南億載金城軍艦旁黑輪米血店黑心老闆娘，不標價錢亂算錢（我們有詢問部分價格後才點）」，一行人點了2份大腸包小腸、1份炸甜不辣、3支米血、2支黑輪、1份豬皮、2片蘿蔔、1串貢丸、1瓶沙士。結帳時，聽到老闆說「590元」，讓原PO傻眼了「想想怎麼有辦法這麼多？」

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▲原PO到照片上的米血攤買點心吃。（圖／翻攝自爆料公社）

於是原PO就重新詢問，請問老闆590元是怎麼算的，沒想到對方支支吾吾，「說我們米血黑輪一隻15$，六串卻算我們120」，然後炸甜不辣明明只點1份，店家卻擅自切3份，還等到結帳時才說。

「甜不辣3份90就算了，明明只點一份，但價格亂算完全交代不清楚，還一直說我們是不是還點了別的東西，硬要把價格加上去。」最後男網友請老闆娘逐一重算，總價格是395元，差點被硬生生多收195元，讓他也直呼「各位以後要特別注意，要不是差得太離譜，很可能就直接付錢了。」

▲原PO買了395元的東西，老闆娘卻要收590元。（圖／翻攝自爆料公社）

看到貼文後，其他網友忍不住紛紛喊扯，「抓準觀光客出來玩，多花一點也不會細算的心理」、「生意就是這樣被自己玩死的」、「太誇張了，賺錢也不是這樣賺的吧」、「生意不好，有客人上門當然要灌水」、「壓在斑馬線上欸！一張違規佔用道路並營利的罰單是不是6000塊？還不趕快報警一波。」

還有不少受害者人現身，「這家很誇張，我也有被黑過！大家傳出去讓他見光死」、「這間真的很扯，我之前喝仙草，結果底部全都是白色的一點一點，跟他們反應後說要換一杯給我，我就說我不要了，結果還給我算錢，超無言」、「這家真的越吃越貴，到後面乾脆不吃」、「她的仙草蜜就是黑水而已阿，沒甜沒味跟本就像運河撈起來的。」

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