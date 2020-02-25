台南防疫送關懷　黃偉哲感謝慈濟捐贈1300份安心祝福包

▲財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，由執行長顏博文代表捐贈1300份安心祝福包，一齊為居家隔離及檢疫者加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

為強化受隔離者的心靈及精神關懷，台南市社會局積極媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，25日由執行長顏博文代表捐贈1300份安心祝福包，另外並附上市長黃偉哲的關懷信，一齊為居家隔離及檢疫者加油打氣，感謝民眾配合政府政策共同防疫。

隨著冠新肺炎（武漢肺炎）疫情持續升高，市長黃偉哲強調防疫之心絕不可鬆懈，除針對疫情衝擊，採取「主動」、「即早」的預防作為外，也指示市府相關局處針對居家隔離者提供必要性的支持及關懷。

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黃偉哲市長感謝慈濟基金會，在疫情延燒之際，捐贈安心祝福包予台南市居家隔離及檢疫者，提供宗教撫慰，一同為防疫工作共盡心力。社會局表示，慈濟基金會於各大災害提供的援助皆不落人後，除了物資援助外更提供心靈撫慰工作，本次慈濟基金會捐贈的安心祝福包，內容相當豐富，包含五穀粉、靜思穀糧、靜思語小本單冊、香積飯、保健品、愛心關懷吊飾及祝福卡片等。

黃偉哲市長強調，因應冠新肺炎（武漢肺炎）確診人數增加，居家隔離及檢疫的民眾也因此加深自身的不安，在防疫期間也許會伴隨著一定的壓力，因此除了基本的防疫工作外，隔離者心靈及精神關懷工作也是另一個不能忽視的問題。社會局表示，針對居家隔離及檢疫者，在心靈及精神支持關懷方面，除贈送慈濟安心祝福包外，將有居家檢疫關懷據點專責社工依轄區對居家檢疫者進行電話關懷，適時給予隔離及檢疫者必要之精神慰助及支持，期盼透過慈濟資源，共同攜手防疫，早日平安渡過本次疫情。

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