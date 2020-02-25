台南將軍槍擊嫌狠殺1死1傷！逃亡5天佳里麵店落網　行凶動機曝光

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，兇嫌金姓男子逃亡5天後，在25日晚上7時多在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前，被台南市刑大會同學甲分局等警方幹員將他緝獲，目前帶回偵訊中。

台南市將軍區青鯤鯓漁村2月21日驚傳槍擊命案，53歲屋主姚姓男子與43歲郭女在內時，兇嫌金姓男子搭白牌車到場，兇嫌先請白牌車在外面等，兇嫌獨自進屋內行兇，而後離開搭車離去。

姚男頭部及胸部等中3槍當場失去生命跡象，郭女頭、肩、腹中3槍，經送醫緊急開刀昏迷指數2，生命垂危。

據了解，死者姚男與郭女疑為男女朋友關係，郭女在佳里區經營3家檳榔攤，郭女常到姚男位於將軍區鯤鯓里的住處，而作案兇嫌「大頭輝」金姓男子，是姚男2、30年的老友。

相關入士指出，原本多年前經營檳榔攤生意的郭女是金嫌的女朋友，因姚男生意上需要，金嫌還特地介紹郭女給姚認識，3人彼此都算相當熟識；後來金嫌因案入獄服刑，與郭女感情日漸淡薄，加上生意需要，郭女與姚男走得越來越近。

金嫌疑因病最近才假釋出獄就醫，日前遇上地方廟宇建醮，金嫌為了參加活動方便，時常將車停在郭女檳榔攤前方阻擋出入，郭女為停車與金嫌發生糾紛，並向姚男抱怨，姚男因挺郭女引起金嫌極度不滿。金嫌認為姚男與他是多年老友，怎會不挺他反而挺郭女？疑因此引發殺機。

21日下午3時金嫌搭白牌車到現場，交代司機等他，金嫌獨自下車後走進姚男屋內，怒罵郭女「有錢了不起」，即持手槍朝郭女頭部開槍，當時坐在客廳椅子泡茶的姚男疑力護郭女，也被金嫌開槍擊斃，金嫌逞兇後隨即搭車離去，且疑憤恨難消，逞兇後還到檳榔攤砸店，再逃離。

警方透過偵查技巧鎖定金嫌行蹤，經過5天的埋伏，於2月25日晚上7時16分，金嫌騎乘機車再度現蹤佳里區時，專案聯合小組立即發動攔截圍捕，在佳里區新生路263號前，由查緝員警制伏逮捕金嫌到案，本案目前積極偵訊調查，並追緝槍枝來源中。

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