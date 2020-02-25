日籍阿嬤母女飄洋來台南尋根　佳警助其圓夢

▲日本阿嬤帶著她的女兒、孫子與孫女，在台南市警佳里分局協助下，找到亡夫在台灣生活的地點，令她十分感謝感動，並寫英文信致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局接獲一封飄洋過海的感謝信，喚起佳警暖心回憶，今年1月4日一位日本阿嬤帶著她的女兒、孫子與孫女前來佳里分局尋求協助，她看到亡夫遺物有一張台灣舊照，所以帶著兒孫一起來尋根，在警方全力協助下，終於找其照片是日據時代舊警察宿舍，且是副主官的宿舍，阿嬤抱著感激感動之心返回日本。

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警方說，佳里所警員蔣宜芳與莊琬婷2人以英文，及透過GOOGLE翻譯與阿嬤一行人交談，阿嬤娓娓道來說，她整理已故丈夫遺物時，看見亡夫在台灣的舊照片和寫著一張「1935年台灣台南州北門郡佳里街佳里1610番地」地址，覺得好奇，決定與女兒及孫子孫女一行人，踏上此趟台灣台南尋根之旅。

因時過境遷，光憑著一張日據時代的舊地址，著實讓警方摸不著頭緒，也不知如何找起，佳里所警員蔣宜芳與莊琬婷2人，鍥而不捨搜尋資料，並請六安里里長林佩玲與地方耆老伸出援手協助追查，皇天不負苦心人，終於在日據時期留下警察宿舍，找到日本已故「阿公」在台灣生活的足跡與故址。

照片地點是日據時期留下警察宿舍，「阿公」住的宿舍是當時副主官的廳舍，阿公有可能是當時日本駐在台南的警察副主官。日本阿嬤感激涕零，直說阿公就是在這生活工作，驚訝直呼老房子竟能這麼有溫度地保存著，此行是她們在台灣最棒的回憶，永難忘懷此行佳里警察親切的善行。

佳里員警沒想到阿嬤回日本後，還惦記此事，寫了這封英文感謝信寄到台灣台南佳里來，感謝員警的協助善行，員警也難不禁讚嘆阿嬤竟然英文底子這麼好，寫得出字跡端正，辭意簡明的英文信，心中也湧起一股暖流。

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