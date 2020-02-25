台南恐怖托嬰中心再爆男員工強吻童！開罰24萬停辦1年...3人公告姓名

▲台南市社會局會同警方人員前往托嬰中心進行稽查行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市托嬰中心涉嫌虐童案，臉書「靠北惡質幼兒園」版主25日凌晨將手中159段影片，委託中華民國兒童權益促進協會王薇君至台南地檢署申告，檢察官已受理偵辦。

臉書「靠北惡質幼兒園」版主25日凌晨PO文指出：「影片很虐心，我知道，我也好幾晚沒睡好，讓你們擔心了，很抱歉非得要以這方式公開，如果政府能平時做好稽查，在收到檢舉時能確實查訪開罰，我想今天影片不會傳來我這。其實總共收到了159段影片，影片拍攝時間介於2020年1月至2月間。每段內容讓我十分驚訝，騰空拉起雙手臂、推拉甩、打小手、壓頭、粗魯放進餐椅、硬塞食物、孩子在洗手檯前多洗了十幾秒就被拉走打手，早上8點多在打瞌睡的孩子被用力拉起來駡，身為媽媽，看到影片中孩子每次跌摔，我心痛到不行」。

▲臉書「靠北惡質幼兒園」版主PO文表示將手中159段影片，委託中華民國兒童權益促進協會王薇君至台南地檢署申告由檢察官偵辦。

版主說他不相信所謂的「一時情緒失控」，業者「一時」的說法是因為剛好家長只拿到了幾分鐘畫面，沒有辦法看到全部影片資料，看似誠意的道歉可能剛好是上過所謂的托嬰中心危機事件處理課程。影片中，有保母們、負責人及男性行政人員，他們全部都在照顧孩子，不知新聞所寫的離職是那位？短髮的負責人可以說想離職就離職嗎？但托嬰中心內的問題不止這些，還有超收、無照、掛牌、腸病毒不通報、冰箱內各式會自動延長保存期限的食物。



版主說在類似案件中，美國政府在接到投訴後，當天立即將機構關門，並將嫌疑犯立即逮捕，在台灣身為檢舉人要不斷自備各式證據去追查政府是否開罰，最可悲是結果往往還不盡人意。現在黃偉哲市長說要嚴辦，這159段影片，請務必要「一罪一罰」請讓我們家長看政府的裁罰是否會符合人民期待。版主強調25日全部影片會透過管道交由中華民國兒童權益促進協會王薇君親自交至台南地檢署檢察官偵辦，也請社會大眾一起關心案情發展。

據了解，臉書「靠北惡質幼兒園」社團從2月23日起至25日PO出7篇PO文，每篇都附上多段影片檢舉虐童，影片中可見園內多是年僅2歲以下幼童，至少可見2名保育員粗暴地對幼兒打小手訓斥、或是往地墊推摔等，甚至有男性人員將幼兒拉到面前，用雙手觸摸幼兒，甚至親吻幼兒臉部等等行為，網友質疑「好噁心！噁心…不敢往後想……希望台南市長能勇敢追根究底，讓他們沒有換名起死回生任何可能。別怪大家不給生路，是你們自己把良心啃了，無良無德實在不適合相關業界生存」。

▲臉書「靠北惡質幼兒園」社團PO出7篇PO文，每篇都附上多段影片檢舉虐童，甚至有男性人員將幼兒拉到面前，用雙手觸摸幼兒，甚至親吻幼兒臉部等等行為。

據了解，臉書「靠北惡質幼兒園」社團從2月23日起至25日PO出7篇PO文，每篇都附上多段影片檢舉虐童，影片中可見園內多是年僅2歲以下幼童，至少可見2名保育員粗暴地對幼兒打小手訓斥、或是往地墊推摔等，甚至有男性人員將幼兒拉到面前，用雙手觸摸幼兒，甚至親吻幼兒臉部等等行為，網友質疑「好噁心！噁心…不敢往後想……希望台南市長能勇敢追根究底，讓他們沒有換名起死回生任何可能。別怪大家不給生路，是你們自己把良心啃了，無良無德實在不適合相關業界生存」。

有關台南市「新親親奶瓶托嬰中心」發生不當照顧幼兒情形，台南市社會局透過該托嬰中心監視錄影畫面檢視及相關工作人員訪查資料等綜合研判，基於公益上之必要及維護公共秩序，25日依據兒童及少年福利與權益保障法規定，對台南市新親親奶瓶托嬰中心依違法情節、嚴重程度等依法裁處24萬元罰鍰，且勒令停辦一年；另對其他4名不當照顧工作人員依其情節嚴重程度處6-12萬元罰鍰，並公告姓名。

社會局指出，該案目前已由台南地檢署分案主動偵辦中，黃偉哲市長指示社會局家防中心全力配合偵辦，24日家防中心亦主動委請中華民國兒童權益促進協會王薇君理事長與社群版主協調取得影片檔案，25日上午將影片證據送台南地檢署，後續全力配合檢警偵辦，共同捍衛兒少權益。

社會局指出，該案自2020年2月14日獲報後立即指派社工員進行調查，24日要求業者提供全部監視器畫面以釐清真相，經查該托嬰中心因連續多次知悉托育人員有不當之照顧行為，虐待或妨害兒童及少年身心健康，並未依法通報，明顯違反兒童及少年福利與權益保障法第83條第1款及第4款等規定，社會局判定其情節嚴重有加重處罰之必要性，依同法107條處各新台幣12萬元罰鍰，合計處該托嬰中心新台幣24萬元，命立即停辦1年，並公布其名稱及負責人姓名。

另一方面社會局依目前掌監視錄影畫面，該托嬰中心負責人、2名托育人員及1名行政人員等4位行為人皆有不當照顧事證。其中蘇姓負責人、李姓托育人員及顏姓行政人員等3人因重複且多次對幼兒不當對待，其情節嚴重，依據兒童及少年福利與權益保障法第49及97條裁處各處12萬元罰鍰，並公告姓名，另鄭姓托育人員因不當行為較輕微則處6萬元罰鍰。

社會局已針對該托嬰中心幼兒及其家庭進行訪視，提供關懷訪視服務，後續也將對幼兒的身心狀況進行評估，必要時將媒合心理諮商輔導資源協助。該托嬰中心勒令停業後，相關兒童就托權益，社會局將盡力協助家長轉托事宜及媒合托育資源，並且對該負責人經營的另一家托嬰中心，進行檢視監視錄影畫面，確認平日照顧情形。

市長黃偉哲表示，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，他指示社會局一定要追究到底，並與檢方積極合作調查本案，對於托嬰中心有疑似保母或教保人員對於幼兒有粗暴的動作，市府絕對深度追查追究到底，並在合於法律規定下以最快的速度裁罰，以確保兒少最佳利益。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君25上午前往台南地檢署申告，由婦幼組主任林朝文檢察官受理，收下王薇君提供的相關資料。台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說，托嬰中心人員對幼童推扯摔案件，已由婦幼組檢察官呂舒雯負責偵辦，檢方待收到取王薇君提供的159段影片後，將由檢察官儘速審閱、釐清，確認是否還有尚未曝光的幼保員施暴，並儘速傳喚相關人員到案說明。

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