新天地教會曝：教主兄病逝大南醫院前「確認罹肺炎」！　院內感染已7死

▲ 新天地教主李萬熙。（圖／翻攝自新天地官網）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）病例連日激增，新天地教主李萬熙兄長的喪禮月初在慶尚北道清道郡大南醫院舉行，被指可能是大邱教會及大南醫院爆發大規模群聚感染的關鍵。就在當局忙著調查2起集體感染事件的關聯之際，新天地教會出面透露，教主李萬熙的哥哥生前便是受肺炎所苦，1月底在大南醫院病逝。

《韓聯社》26日援引新天地大邱教會說法報導，李萬熙的哥哥上月27日晚間出現呼吸困難等症狀，由救護車送往大南醫院急診室。院方建議轉送大醫院，但李男家屬不願意，僅要求院方盡力。李男隨後住進一般病房，31日凌晨不治。

新天地教會表示，院方在李男死前便確認他罹患肺炎，但由於沒有驗屍，無法確認是否為病毒性肺炎。中央傳染病醫院營運中心負責人方志煥（音譯）確認李男的肺部CT（電腦斷層掃描）影像後則判斷，與新冠病毒的關聯不高，「看起來是典型的久臥老人容易出現的吸入性肺炎或細菌引起的。其他專家也認為，和新冠病毒沒有太大關聯。」

李男生前居住的日間照護中心及將他送醫的救護隊員目前尚無人感染。曾赴大南醫院為教主兄長哀悼的新天地教徒共47人，其中有3名大邱人已經確診。另一方面，南韓截至今午的12起死亡個案中有7起與大南醫院有關。

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