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新天地去年設武漢分會！教主兄喪禮於大南醫院舉行…疑為2場群聚感染開端

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▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至24日上午763例新冠肺炎（COVID-19）確診病例中，有多達456例與大邱新天地教會有關，佔所有病例的59.8%。信徒眾多的新天地教會普遍被指為邪教，據報2019年曾在中國武漢設立分會，但在疫情爆發後迅速刪除網站上相關貼文。也有韓媒推測，此前全球信徒湧入南韓參加教主李萬熙兄長的葬禮，很可能就是群聚感染的開端。

韓媒《紐西斯通訊社》（Newsis）21日報導，新天地教會在官網「真理的城邑，美麗的新天地」上宣稱，2019年10個月間全球就有10萬3764人受洗，並在美國華盛頓特區、烏干達、中國蒙古、中國武漢及英國設立分會。但在集體感染事件爆發後，網站上的「中國武漢教會」6字已被刪除。

南韓第31例61歲大邱婦人發病前後曾4度前往大邱教會，普遍被指為新天地教會群聚感染的關鍵。她在相同期間曾到訪慶北清道郡，而目前同樣爆出群聚感染的清道郡大南醫院正是李萬熙的兄長上月過世後舉行喪禮的地點。外界推測，這場喪禮很可能與新天地教會及大南醫院的大規模感染事件有關。

南韓中央防疫對策本部21日說明，分析新天地相關案例後發現，有幾名信徒發病時間與31例大邱婦人類似，意即他們更早以前可能共同暴露在某個有病毒的環境中，9日及16日參加禮拜時再傳染其他信徒。

政府人士透露，大邱婦人否認曾到訪清道郡，但衛生當局調出她的手機定位系統資料後推測，她曾經前往大南醫院。清道是李萬熙的故鄉，他兄長的喪禮月初就選在大南醫院舉行。該名人士說明，「新天地在中國也有分會，推論也有中國教徒前來參加喪禮」，可能就是大邱婦人感染的原因。

另一方面，新天地教主李萬熙21日透過教會APP發送信函給信徒表示，「我知道此次疫情是因魔鬼發現新天地快速成長，為了阻擋我們才這麼做。戰勝這一切的考驗與迷惑吧！我們不變的信念與真理來自上帝，不論死活都和先知及使徒們一樣屬於上帝。」

但李萬熙也在信中表示，必須配合防疫當局的措施，呼籲教徒改用通訊的方式傳教，短時間內避免聚會，「疫情的受害者是新天地的教徒們。戰勝這場考驗吧！為了彼此，不斷向上帝祈禱吧！」

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